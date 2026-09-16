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Chiqui Tapia: el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario e investigar su patrimonio

El magistrado aprobó las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. 

16/09/2026 | 13:30Redacción Cadena 3

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Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.

FOTO: Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.

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El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas de prueba sobre el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa penal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La resolución judicial da lugar al paquete de 20 medidas requeridas por el fiscal Gerardo Pollicita, orientadas a determinar si existió un incremento desmedido e injustificado en sus bienes.

Entre las medidas más destacadas, la Justicia dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y financiero sobre Tapia para acceder a la totalidad de sus declaraciones juradas del período comprendido entre 2016 y 2025.

La investigación penal se inició tras una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló severas inconsistencias en las presentaciones patrimoniales del dirigente deportivo. 

Según la denuncia, Tapia habría registrado un aumento del 1.000% en sus bienes durante un lapso de ocho años, una cifra que no guardaría correlación con sus ingresos declarados durante ese mismo período, además de imputársele la tenencia de activos no declarados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para profundizar el análisis patrimonial, el fiscal Pollicita requirió informes exhaustivos a diversos organismos e instituciones:

Conmebol: reporte detallado de los cargos que ocupó Tapia en la entidad sudamericana y las retribuciones económicas que percibió.

ARCA: informe sobre la situación fiscal, económica, patrimonial y financiera histórica del titular de la AFA.

Banco Central: registro completo de sus cuentas, depósitos y operaciones bancarias dentro del sistema financiero.

Migraciones: relevamiento de las entradas y salidas del país registradas por el dirigente.

Asimismo, la investigación busca determinar si el titular de la entidad de la calle Viamonte realizó transacciones con criptoactivos, envíos de divisas al exterior o si recibió transferencias de fondos desde fuera de Argentina durante los años bajo investigación.

Lectura rápida

¿Quién ordenó las medidas de prueba sobre Tapia? El juez federal Ariel Lijo ordenó las medidas de prueba.

¿Qué tipo de enriquecimiento se investiga? Se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Claudio “Chiqui” Tapia.

¿Quién presentó la denuncia? La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni.

¿Qué porcentaje de aumento en sus bienes se le atribuye a Tapia? Se le atribuye un aumento del 1.000% en sus bienes en un lapso de ocho años.

¿Qué organismos se involucraron en la investigación? Los organismos involucrados incluyen Conmebol, ARCA, Banco Central y Migraciones.

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