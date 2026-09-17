Embargo a petroleras en Malvinas: el impacto económico y penal de la ofensiva judicial argentina

FOTO: El presidente Javier Milei puso el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion.

Las órdenes judiciales y las acciones penales emprendidas por la Justicia argentina contra empresas que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas poseen una eficacia operativa real, orientada a golpear la viabilidad económica y financiera de los proyectos británicos.

Así lo detalló el abogado experto en derecho constitucional, Diego Armesto, al analizar el alcance de los recientes fallos y denuncias contra firmas internacionales.

Pese a las limitaciones geográficas para notificar presencialmente a ejecutivos en el archipiélago, el especialista destacó que las resoluciones generan un fuerte impacto disuasivo en los mercados:

Efecto bursátil y reputacional: "El capitalismo no es valiente", afirmó Armesto, ejemplificando cómo las menciones y acciones judiciales logran caídas inmediatas en las cotizaciones de bolsa de las compañías involucradas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Presión a la cadena de valor: los proveedores locales y regionales de las petroleras se exponen a severas sanciones dentro de la Argentina si colaboran con la logística marítima o de extracción.

Riesgo de captura internacional: a diferencia de las demandas de índole puramente ambiental tramitadas en Tierra del Fuego, las denuncias penal-cambiarias iniciadas por Cancillería e impulsadas en Comodoro Pi habilitan pedidos de alerta roja de Interpol contra los directivos involucrados.

El experto aclaró además que la disputa jurídica enfrenta a los grandes fondos con dilemas corporativos mayores. Frente al potencial de desarrollo en yacimientos continentales estratégicos como Vaca Muerta, las firmas arriesgan activos y concesiones de magnitud superior por incursionar de forma ilegal en aguas bajo soberanía nacional.