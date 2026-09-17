Embargo a petroleras en Malvinas: el impacto económico y penal de la ofensiva judicial argentina
El constitucionalista Diego Armesto explicó que las cautelares por impacto ambiental y las denuncias penales buscan desincentivar el capital privado en las islas mediante sanciones internacionales.
17/09/2026 | 07:52Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente Javier Milei puso el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion.
-
Audio. Embargo a petroleras en Malvinas: el impacto económico y penal de la ofensiva judicial argentina
Radioinforme 3
Las órdenes judiciales y las acciones penales emprendidas por la Justicia argentina contra empresas que explotan hidrocarburos en las Islas Malvinas poseen una eficacia operativa real, orientada a golpear la viabilidad económica y financiera de los proyectos británicos.
Así lo detalló el abogado experto en derecho constitucional, Diego Armesto, al analizar el alcance de los recientes fallos y denuncias contra firmas internacionales.
Pese a las limitaciones geográficas para notificar presencialmente a ejecutivos en el archipiélago, el especialista destacó que las resoluciones generan un fuerte impacto disuasivo en los mercados:
Efecto bursátil y reputacional: "El capitalismo no es valiente", afirmó Armesto, ejemplificando cómo las menciones y acciones judiciales logran caídas inmediatas en las cotizaciones de bolsa de las compañías involucradas.
/Inicio Código Embebido/
Tensión bilateral. Milei defendió su ofensiva por Malvinas y negó que responda a una estrategia electoral
El Presidente aseguró que el endurecimiento de sanciones contra empresas que explotan hidrocarburos en las islas surgió tras declaraciones de Donald Trump.
/Fin Código Embebido/
Presión a la cadena de valor: los proveedores locales y regionales de las petroleras se exponen a severas sanciones dentro de la Argentina si colaboran con la logística marítima o de extracción.
Riesgo de captura internacional: a diferencia de las demandas de índole puramente ambiental tramitadas en Tierra del Fuego, las denuncias penal-cambiarias iniciadas por Cancillería e impulsadas en Comodoro Pi habilitan pedidos de alerta roja de Interpol contra los directivos involucrados.
El experto aclaró además que la disputa jurídica enfrenta a los grandes fondos con dilemas corporativos mayores. Frente al potencial de desarrollo en yacimientos continentales estratégicos como Vaca Muerta, las firmas arriesgan activos y concesiones de magnitud superior por incursionar de forma ilegal en aguas bajo soberanía nacional.
Lectura rápida
¿Qué acciones se están tomando contra las empresas en las Islas Malvinas? Se están llevando a cabo órdenes judiciales y acciones penales por parte de la Justicia argentina.
¿Quién analizó el alcance de estas acciones? El abogado experto en derecho constitucional, Diego Armesto, realizó un análisis sobre el tema.
¿Cuál es el impacto de las resoluciones judiciales? Generan un fuerte impacto disuasivo en los mercados y afectan las cotizaciones de bolsa de las compañías involucradas.
¿Qué riesgo enfrentan los proveedores locales? Se exponen a severas sanciones en Argentina si colaboran con la logística marítima o de extracción de las petroleras.
¿Qué consecuencias pueden tener las denuncias penal-cambiarias? Pueden habilitar pedidos de alerta roja de Interpol contra los directivos involucrados.