Dos obras de Monet se subastarán en París con precios récord en la historia del arte francés

FOTO: Iris, el cuadro de Monet que podría batir un récord en Francia.

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) - Dos pinturas de Claude Monet que nunca fueron exhibidas públicamente serán subastadas el próximo 22 de octubre en París por Sotheby’s, como parte de una colección de 28 obras perteneciente a la familia francesa Schlumberger. Una de las piezas, Iris, tiene una estimación de hasta 30 millones de euros, la valuación más alta asignada hasta ahora a una obra que será ofrecida en un remate en Francia.

Pintado por Monet durante los últimos años de su vida en su casa de Giverny, el cuadro tiene un valor estimado de entre 22 y 30 millones de euros, equivalente a unos 25,3 y 34,5 millones de dólares. La obra permaneció durante décadas en la residencia parisina de la familia Schlumberger y será presentada al público por primera vez antes de la venta.

El segundo cuadro inédito es Saule pleureur (Sauce llorón), cuya cotización se ubica entre 9 y 12 millones de euros. Ambos lienzos se conservaron sin barniz, una condición que, según la especialista en impresionismo Marianne Mathieu, permite observar de manera particular el resultado final de la búsqueda artística de Monet.

La colección que Sotheby’s llevará a remate incluye además otras tres obras del pintor impresionista. También forman parte del conjunto tres trabajos de Paul Cézanne, entre ellos La ferme (La granja), estimado entre 600.000 y 800.000 euros.

Antes de llegar a París para la subasta, las piezas serán exhibidas en Hong Kong y Nueva York como parte de una presentación internacional de la colección.

Monet, siempre protagonista

La venta se produce después de otro remate reciente de Sotheby’s en París que tuvo a Monet como protagonista. En esa oportunidad, dos paisajes del Sena que habían permanecido fuera del circuito público durante décadas fueron adjudicados por más de 16 millones de euros en conjunto.

Les Îles de Port-Villez, de 1883, alcanzó los 4,7 millones de euros, mientras que Vétheuil, effet du matin, de 1901, llegó a 11,4 millones. Las dos obras habían permanecido fuera de exhibición pública durante largos períodos.

La nueva subasta concentra así cinco pinturas de Monet, dos de ellas nunca antes mostradas, y pone en circulación una colección familiar que durante décadas permaneció alejada del mercado internacional del arte.