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School Bus Graveyard: un viaje aterrador hacia lo desconocido

La novela gráfica 'School Bus Graveyard' presenta a Ashlyn, una chica solitaria que se enfrenta a un mundo de terror y criaturas invisibles tras una excursión escolar.

17/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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School Bus Graveyard: un viaje aterrador hacia lo desconocido

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Monstruos que solo unos pocos pueden ver son el eje central de "School Bus Graveyard", una novela gráfica que invita a los lectores a sumergirse en una experiencia de terror y misterio. La historia sigue a Ashlyn, una joven que ha llevado una vida solitaria, pero que se ve obligada a interactuar con sus compañeros tras una excursión escolar que se torna en una pesadilla.

Todo comienza cuando Ashlyn y sus compañeros se encuentran con una presencia monstruosa que permanece oculta a los ojos de los demás. Al principio, esta entidad parece inofensiva, pero a medida que la noche avanza y el cielo se tiñe de rojo, la situación se torna crítica. La trama se desarrolla en un mundo donde las entidades letales acechan, y Ashlyn debe aprender a confiar en aquellos que apenas conoce, enfrentando sus propios miedos y prejuicios.

La obra, que recopila los episodios del 1 al 32 del popular WEBTOON de terror, se destaca por su capacidad de mezclar el género de terror con elementos de camaradería y superación personal. La necesidad de trabajar en equipo se convierte en un tema recurrente, planteando la pregunta de si la unión será suficiente para escapar de las criaturas que los persiguen.

Publicada por RANDOM COMICS en 2026, "School Bus Graveyard" no solo es un relato de terror, sino también una reflexión sobre la amistad y la confianza en situaciones extremas. En un contexto donde el cómic y la novela gráfica han cobrado relevancia, esta obra se presenta como una opción atractiva para quienes buscan una lectura que combine suspenso y desarrollo de personajes.

La novela gráfica se encuentra disponible en español y ha capturado la atención de un público diverso, convirtiéndose en un referente dentro del género. La historia de Ashlyn resuena con aquellos que alguna vez se sintieron fuera de lugar, ofreciendo una narrativa que, aunque aterradora, también es profundamente humana.

Ficha del libro:

GéneroCómics, Novela Gráfica
EditorialRANDOM COMICS
Año de edición2026
ISBN9788419441683
IdiomaEspañol

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