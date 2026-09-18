Cobbler de melocotón: un postre sencillo y delicioso para disfrutar en cualquier ocasión

El cobbler se originó como una manera práctica de disfrutar la fruta de temporada, combinando su jugosidad con una cobertura de masa que se hornea hasta alcanzar un dorado perfecto y una textura crujiente por fuera. Este postre, que se caracteriza por su aspecto irregular, destaca en esta versión por el uso del melocotón, que al hornearse se vuelve tierno y jugoso, ofreciendo un contraste delicioso.

La receta es sencilla y puede ser un gran aliado para cualquier ocasión. Puede servirse caliente o frío, y se recomienda acompañarlo con una bola de helado de vainilla para realzar aún más su sabor. A continuación, se detallan los ingredientes y el procedimiento para preparar un cobbler de melocotón para 10 personas.

Ingredientes

Para la fruta:

- 500 g de melocotón pelado y sin hueso

- 75 g de azúcar

Para la cobertura:

- 65 g de harina

- 75 g de azúcar

- 50 g de mantequilla

- 1 cucharadita de levadura química

- 1 huevo

- Una pizca de sal

Cómo hacer el cobbler de melocotón

Dificultad: Fácil

Tiempo total: 37 minutos

- Elaboración: 2 minutos

- Cocción: 35 minutos

Primero, se cortaron los melocotones en gajos y se mezclaron con el azúcar, dejándolos reposar durante 10 minutos. Luego, se pasaron a una fuente apta para horno. Para la cobertura, se combinaron la harina con la levadura y la pizca de sal. Se añadió la yema de huevo y la mantequilla derretida, mezclando bien. Se montó la clara a punto de nieve e incorporó a la mezcla anterior. Finalmente, se repartió la cobertura sobre los melocotones, dejando algunos huecos visibles, y se horneó durante 35 minutos a 180ºC. Se dejó reposar 15 minutos antes de servir.

El cobbler de melocotón se considera un postre americano clásico, y su versatilidad permite disfrutarlo de diferentes maneras. Además del helado de vainilla, se puede servir con un poco de chantilly para aquellos que prefieren un toque extra de dulzura. Este postre no solo es fácil de preparar, sino que también resulta reconfortante y perfecto para compartir en familia o con amigos.