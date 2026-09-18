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Avanza la renovación del Autódromo Juan y Oscar Gálvez: se espera finalizar entre diciembre y febrero

El gobierno porteño informó que la renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez ya supera el 60% de avance, con finalización prevista entre diciembre y febrero próximos.

18/09/2026 | 17:24Redacción Cadena 3

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Así avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

FOTO: Así avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

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Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Las obras de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez han alcanzado más del 60 por ciento de avance, con la intención de culminar de manera progresiva entre diciembre y febrero, según comunicó la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Este proyecto representa la inversión más significativa en la historia del autódromo y tiene como objetivo adaptar su infraestructura a los estándares internacionales de seguridad, accesibilidad y operatividad.

Respecto a la pista, la configuración final ya ha sido establecida, destacándose la nueva horquilla diseñada para la Fórmula 1, que se construye en el área del antiguo kartódromo y una tribuna antigua.

Además, se está construyendo un túnel a la altura de la curva 1 que conectará la avenida Roca con el Paddock, facilitando la reorganización del tránsito interno, mientras se avanza en la construcción de nuevos boxes y garajes.

En lo que respecta a los accesos, se renovarán los existentes y se agregarán dos nuevos: uno sobre la avenida 27 de Febrero (sector talud) y otro en la avenida Roca al 5900. Estos nuevos accesos estarán equipados con muros de ladrillo macizo, revestimientos, portones, estructuras metálicas numeradas y pórticos para señalización y publicidad.

Asimismo, se reemplazará casi la totalidad del cerco perimetral por un sistema de hormigón rígido de tres metros de altura, manteniendo el alambrado únicamente en el límite con el parque Ribera Sur.

Para el público, se construirán cinco tribunas de hormigón premoldeado de 95, 55, 90, 50 y 50 metros de largo, y las gradas actuales serán evaluadas estructuralmente, pintadas y renovadas mediante la reparación o sustitución de butacas.

Con la reubicación de la calle de servicio, el acceso a estas tribunas se trasladará del frente a los laterales, incorporando rampas, escaleras, descansos y barandas.

El secretario Fabián "Chino" Turnes subrayó que Buenos Aires será la única ciudad del país con un circuito apto para F1: Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad es la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para una carrera de Fórmula 1.

Turnes también agregó: Trabajamos para que vuelva y en abril vamos a recibir al MotoGP en el año en que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte.

El trazado se prepara para acoger al MotoGP en abril de 2027, año en el que la Capital Federal será Capital Mundial del Deporte.

Lectura rápida

¿Cuál es el estado actual de las obras?
Las obras de renovación del Autódromo superan el 60% de avance.

¿Cuándo se espera finalizar la renovación?
Se prevé que la finalización de las obras sea entre diciembre y febrero.

¿Qué mejoras se están realizando?
Se están construyendo nuevas tribunas, boxes, un túnel y mejorando accesos.

¿Quién destacó la importancia de la inversión?
El secretario Fabián "Chino" Turnes enfatizó la relevancia de la inversión para la ciudad.

¿Qué evento se espera recibir en 2027?
El Autódromo se prepara para albergar el MotoGP en abril de 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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