Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre
Este sábado 19 de septiembre, Córdoba presentará un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 13° y 28°. Se espera un cielo parcialmente nublado y vientos suaves del norte.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con nubes dispersas. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad es del 88%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa.
El clima hoy sábado 19 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Durante el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde. La humedad se mantendrá alta, pero el viento del norte ayudará a que la sensación térmica sea más agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo nublado. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con nubes rotas. El martes 22 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con pocas nubes. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°, con cielo nublado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera para hoy?
Se espera un clima agradable con temperaturas entre 13° y 28°.
¿Cuál es la condición actual del tiempo?
El cielo está parcialmente nublado, con una temperatura de 13° y humedad del 88%.
¿Qué vientos se registran?
Viento del norte a 3 m/s, lo que contribuye a una sensación térmica más agradable.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan temperaturas que oscilarán entre 11° y 33° con variaciones en la nubosidad.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.