Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con nubes dispersas. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad es del 88%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Durante el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde. La humedad se mantendrá alta, pero el viento del norte ayudará a que la sensación térmica sea más agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo nublado. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con nubes rotas. El martes 22 de septiembre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con pocas nubes. Finalmente, el jueves 24 de septiembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°, con cielo nublado.