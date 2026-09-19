Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 19 de septiembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 27°. La sensación térmica es de 27°. La humedad se encuentra en un 49%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1010 hPa.

El clima hoy sábado 19 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que alcanzan los 2 m/s. La humedad se mantiene en un 49%, lo que contribuye a una sensación térmica similar a la temperatura real. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 32°, con cielo nublado. El lunes 21 de septiembre, la mínima descenderá a 12° y la máxima será de 20°, con cielo parcialmente nublado. El martes 22 de septiembre, se espera un día despejado, con mínima de 9° y máxima de 22°. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 28°, con cielo despejado.