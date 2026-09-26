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Rige un aumento del 1% en todos los combustibles de YPF desde este sábado

La petrolera modificó los valores en sus estaciones de servicio en medio de la suba internacional del petróleo y la tensión en Medio Oriente.

26/09/2026 | 06:33Redacción Cadena 3

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YPF aplicó una modificación en el precio de todos sus combustibles desde este sábado a las 0, en medio de la escalada del valor internacional del petróleo provocada por la extensión del conflicto en Medio Oriente.

La petrolera informó que el ajuste se produce mientras mantiene la política de “buffer” implementada en abril, con el objetivo de evitar trasladar de manera inmediata la volatilidad internacional a los precios locales y sostener el consumo, especialmente en el interior del país.

Qué pasa con el precio del petróleo

La decisión se conoce mientras el petróleo registra una fuerte suba en los mercados internacionales. Al cierre de las operaciones, el Brent superaba los US$ 104 por barril, mientras que el WTI se ubicaba alrededor de los US$ 93.

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, había anticipado que la evolución del precio del crudo podía derivar en modificaciones en los combustibles.

“Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100”, había señalado en declaraciones a Radio Rivadavia.

YPF mantendrá el sistema de micropricing

La compañía sostuvo que continuará utilizando el sistema de “micropricing”, mediante el cual ajusta los valores de acuerdo con variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las zonas geográficas.

YPF también señaló que seguirá monitoreando las principales variables del mercado para determinar si serán necesarios nuevos ajustes específicos.

La petrolera es, de acuerdo con los valores informados, la que aplicó el menor incremento entre las principales compañías del sector. Shell, Axion y Puma comenzaron a implementar aumentos de entre 2% y 5%.

Qué pasa con el “buffer”

El esquema que YPF venía aplicando contemplaba estabilidad en los precios mientras el barril de petróleo se mantuviera por encima de los US$ 80. El mecanismo había comenzado a aplicarse después de un aumento de hasta 30% en los combustibles.

La compañía explicó que el objetivo era sostener los precios hasta que se pudieran equiparar los flujos y evitar trasladar de manera inmediata las variaciones del mercado internacional a los consumidores.

Lectura rápida

¿Qué modificación aplicará YPF?
YPF aplicó un ajuste en el precio de todos sus combustibles desde este sábado a las 0.

¿Quién es el presidente de YPF?
El presidente de YPF es Horacio Marín.

¿Cuándo se implementará el cambio de precios?
El cambio de precios se implementará desde este sábado a las 0.

¿Dónde se registra el aumento del petróleo?
El aumento del petróleo se registra en los mercados internacionales, con el Brent superando los US$ 104.

¿Por qué YPF aplica el sistema de buffer?
El sistema de buffer busca evitar trasladar de manera inmediata la volatilidad internacional a los precios locales y sostener el consumo.

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