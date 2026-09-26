Un motociclista murió al chocar contra un poste en Oncativo

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Un hombre mayor de edad murió este sábado tras chocar con su motocicleta contra un poste de cemento en la ciudad cordobesa de Oncativo.

Según informó la Policía de Córdoba, el siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 sobre la ruta 9, entre las calles Almirante Brown y General Paz, cuando el motociclista circulaba de sur a norte.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de la víctima.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de investigación.

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