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Un motociclista murió al chocar contra un poste en Oncativo

Todo ocurrió este sábado alrededor de las 6.30 sobre la ruta 9, entre Almirante Brown y General Paz. Se investigan las circunstancias del siniestro.

26/09/2026 | 08:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un hombre mayor de edad murió este sábado tras chocar con su motocicleta contra un poste de cemento en la ciudad cordobesa de Oncativo.

Según informó la Policía de Córdoba, el siniestro ocurrió alrededor de las 6.30 sobre la ruta 9, entre las calles Almirante Brown y General Paz, cuando el motociclista circulaba de sur a norte.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de la víctima.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de investigación.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre mayor de edad murió tras chocar con su motocicleta contra un poste de cemento.

¿Quién informó sobre el accidente? La Policía de Córdoba fue la encargada de informar sobre el siniestro.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió este sábado alrededor de las 6.30.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro? El siniestro ocurrió en la ciudad de Oncativo, sobre la ruta 9.

¿Cómo se produjo el choque? Las circunstancias del choque están siendo investigadas.

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