Papa León XIV en Argentina: los precios los pasajes desde Rosario para viajar a su encuentro

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya genera consultas entre los rosarinos que evalúan viajar para acompañar sus actividades. El pontífice tiene previsto recorrer distintos puntos de la zona central del país, entre ellos Luján, Córdoba y Buenos Aires.

Marcelo, encargado de una empresa de viajes de la Terminal de Rosario, explicó que esos tres destinos ya forman parte de los recorridos habituales desde la ciudad. “Eso ha generado gran expectativa en el rosarino, como en todos los habitantes del país”, señaló.

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En el caso de Luján, precisó que el servicio en coche cama cuesta actualmente $44.000 por tramo, mientras que el semicama tiene un valor de $38.000. Según detalló, son tarifas vigentes para quienes consulten por ese destino.

Para los viajes hacia Retiro y Córdoba, en tanto, los valores se ubican alrededor de $53.000 y $54.000. El representante de la empresa señaló que reciben consultas de pasajeros interesados en trasladarse hacia los lugares incluidos en la agenda del Papa.

Informe de Fernando Carrafiello.