En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Visita del papa León XIV a Argentina Notas

Papa León XIV en Argentina: los precios los pasajes desde Rosario para viajar a su encuentro

La visita del pontífice ya genera consultas en la Terminal local: Luján cuesta $38.000 en semicama y $44.000 en coche cama, mientras que Córdoba y Retiro rondan los $53.000 y $54.000.

26/09/2026 | 09:20Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Terminal de Colectivos Mariano Moreno.

FOTO: Terminal de Colectivos Mariano Moreno.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya genera consultas entre los rosarinos que evalúan viajar para acompañar sus actividades. El pontífice tiene previsto recorrer distintos puntos de la zona central del país, entre ellos Luján, Córdoba y Buenos Aires.

Marcelo, encargado de una empresa de viajes de la Terminal de Rosario, explicó que esos tres destinos ya forman parte de los recorridos habituales desde la ciudad. “Eso ha generado gran expectativa en el rosarino, como en todos los habitantes del país”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el caso de Luján, precisó que el servicio en coche cama cuesta actualmente $44.000 por tramo, mientras que el semicama tiene un valor de $38.000. Según detalló, son tarifas vigentes para quienes consulten por ese destino.

Para los viajes hacia Retiro y Córdoba, en tanto, los valores se ubican alrededor de $53.000 y $54.000. El representante de la empresa señaló que reciben consultas de pasajeros interesados en trasladarse hacia los lugares incluidos en la agenda del Papa.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Quién visitará Argentina? El papa León XIV visitará Argentina.

¿Cuáles son los destinos que recorrerá? Los destinos son Luján, Córdoba y Buenos Aires.

¿Qué precios tienen los viajes a Luján? El coche cama cuesta $44.000 y el semicama $38.000.

¿Qué tarifas tienen los viajes a Retiro y Córdoba? Los precios son alrededor de $53.000 y $54.000.

¿Quién es el encargado de la empresa de viajes? El encargado se llama Marcelo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf