Papa León XIV en Argentina: los precios los pasajes desde Rosario para viajar a su encuentro
La visita del pontífice ya genera consultas en la Terminal local: Luján cuesta $38.000 en semicama y $44.000 en coche cama, mientras que Córdoba y Retiro rondan los $53.000 y $54.000.
26/09/2026 | 09:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Terminal de Colectivos Mariano Moreno.
La próxima visita del papa León XIV a la Argentina ya genera consultas entre los rosarinos que evalúan viajar para acompañar sus actividades. El pontífice tiene previsto recorrer distintos puntos de la zona central del país, entre ellos Luján, Córdoba y Buenos Aires.
Marcelo, encargado de una empresa de viajes de la Terminal de Rosario, explicó que esos tres destinos ya forman parte de los recorridos habituales desde la ciudad. “Eso ha generado gran expectativa en el rosarino, como en todos los habitantes del país”, señaló.
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En el caso de Luján, precisó que el servicio en coche cama cuesta actualmente $44.000 por tramo, mientras que el semicama tiene un valor de $38.000. Según detalló, son tarifas vigentes para quienes consulten por ese destino.
Para los viajes hacia Retiro y Córdoba, en tanto, los valores se ubican alrededor de $53.000 y $54.000. El representante de la empresa señaló que reciben consultas de pasajeros interesados en trasladarse hacia los lugares incluidos en la agenda del Papa.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Quién visitará Argentina? El papa León XIV visitará Argentina.
¿Cuáles son los destinos que recorrerá? Los destinos son Luján, Córdoba y Buenos Aires.
¿Qué precios tienen los viajes a Luján? El coche cama cuesta $44.000 y el semicama $38.000.
¿Qué tarifas tienen los viajes a Retiro y Córdoba? Los precios son alrededor de $53.000 y $54.000.
¿Quién es el encargado de la empresa de viajes? El encargado se llama Marcelo.