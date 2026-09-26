Xi Jinping y Donald Trump logran consenso sobre ocho acuerdos clave en su reciente encuentro

FOTO: Xi Jinping y Donald Trump se reunieron en Estados Unidos.

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lograron un consenso sobre ocho acuerdos, según un documento difundido tras la visita de Xi a EE. UU. que concluyó el viernes.

Los líderes acordaron fomentar una relación constructiva de estabilidad estratégica, fundamentada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad, tal como se detalla en el comunicado.

Asimismo, ambos mandatarios se comprometieron a apoyarse en eventos internacionales, destacando que China será la sede de la Reunión de Líderes Económicos del APEC en noviembre de 2026, mientras que Estados Unidos albergará la Cumbre de Líderes del G20 en diciembre. Expresaron su intención de asistir a ambos encuentros.

En relación a la situación de Irán, Xi y Trump coincidieron en la necesidad de que Teherán cumpla con su compromiso de no desarrollar armas nucleares. También afirmaron que ningún país o entidad debe cobrar peajes por el tránsito en vías marítimas internacionales.

Durante su visita, que se extendió de miércoles a viernes, Xi sostuvo un intercambio profundo de opiniones con Trump sobre las relaciones bilaterales y otros temas internacionales y regionales significativos.

El documento resalta que los líderes recordaron que China y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, luchando juntos para lograr la victoria en el conflicto.

Previo a la visita, los equipos económicos y comerciales de ambos países habían culminado una ronda de consultas en Nueva York.

Los presidentes valoraron el papel positivo del mecanismo de consultas económicas y comerciales, así como los logros alcanzados, que incluyen la creación de un consejo comercial y un acuerdo de reducción recíproca de aranceles por 30.000 millones de dólares, además de avanzar en las discusiones de Kuala Lumpur.

Ambos mandatarios ordenaron la implementación de estos resultados.

En el ámbito de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, Xi y Trump elogiaron los resultados positivos, destacando la colaboración reciente para resolver casos relacionados con nuevas sustancias psicoactivas y precursores químicos, lo que llevó a la detención de decenas de sospechosos en ambos países.

Respecto a la inteligencia artificial (IA), se acordó establecer un diálogo entre China y EE. UU. sobre IA, para intercambiar perspectivas sobre los riesgos y beneficios asociados a esta tecnología, con una próxima ronda programada para noviembre. También se estableció un canal de comunicación para incidentes relacionados con la IA.

Según el documento, Estados Unidos espera la llegada de dos pandas gigantes cedidos por China al Zoológico de Atlanta.

Además de los ocho acuerdos, las fuerzas armadas de ambos países acordaron firmar un memorando de entendimiento para fortalecer la comunicación y la prevención en situaciones de crisis.

Las instituciones militares continuarán colaborando en la búsqueda de los restos de soldados estadounidenses en China, se señala en el texto.

Agencia NA