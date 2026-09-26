Cinco muertos tras ataques cruzados entre Rusia y Ucrania en un nuevo fin de semana de violencia

FOTO: Imagen del 20 de agosto de 2026 de un rescatista ayudando a una mujer a evacuar un edificio dañado en un ataque nocturno ruso con misiles y drones, en Kiev, Ucrania.

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- Al menos cinco personas murieron este sábado por ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, mientras que otras dos resultaron heridas. Las defensas antiaéreas rusas derribaron 645 drones ucranianos, causando daños en áreas industriales y empresas situadas en la parte sur del país, según información proporcionada por el Ministerio de Defensa local.

Las autoridades informaron que se registraron tres víctimas fatales, y que otros dos ciudadanos resultaron heridos, todos ellos en el distrito Séversky. Este ataque dejó a aproximadamente 26 mil usuarios sin electricidad debido a los daños en los cables de alta tensión a lo largo de la vía del tren.

Por otro lado, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un bombardeo contra la refinería de Ilsky, ubicada en la región rusa de Krasnodar, que tiene una capacidad de 6,6 millones de toneladas anuales de petróleo. Este ataque provocó un incendio en las instalaciones de la planta, según un comunicado emitido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de Telegram.

Dos mujeres fallecidas en Ucrania también fueron el resultado de los recientes enfrentamientos. Los rusos bombardearon el viernes el territorio ucraniano lanzando 173 drones, y uno de los ataques resultó en la muerte de dos mujeres.

"Hoy, en Zaporiyia, hemos perdido a dos mujeres: Liudmila y Vasilina. Murieron sepultadas bajo los escombros de un edificio tras un ataque ruso", declaró el jefe de la administración regional Mijailo Semikin.