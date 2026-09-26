Bolivia prioriza reorganización de empresas públicas y renueva transporte con programa nacional

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- El Gobierno de Bolivia ha declarado como prioridad la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas de nivel central del Estado, lo que implica una revisión de 67 entidades y abre la puerta a nuevos cierres en el marco del programa de ajuste fiscal impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

El Decreto Supremo 5727, aprobado el jueves y publicado este viernes en la Gaceta Oficial, establece un marco general para determinar el futuro de las empresas estatales y mixtas, tras una evaluación técnica que identificó al menos 20 entidades en situación crítica, según la Agencia Noticias Argentinas.

La norma fue ratificada durante una reunión virtual del gabinete, liderada por el presidente Paz Pereira desde la ciudad de Nueva York, donde participa en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Declarar de prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado", establece el artículo 1 del decreto.

Este proceso no implica el cierre inmediato de las 67 empresas, ya que el Gobierno deberá evaluar individualmente si se deben reorganizar, disolver o liquidar.

La evaluación será realizada a partir de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, el cual deberá contar con la aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública.

De las 67 empresas evaluadas, 42 son completamente estatales, mientras que 25 son mixtas, con una participación mayoritaria del Estado y capital privado.

Del total de empresas estatales, el 80 % fue creado mediante Decreto Supremo en las últimas dos décadas.

Entidades clave como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), así como empresas eléctricas y petroleras, surgieron a raíz de la recuperación estatal o nacionalización.

Esta decisión del gobierno profundiza una revisión anunciada por el Ejecutivo el pasado 10 de septiembre, cuando comunicó que estaba preparando el cierre de hasta una decena de empresas públicas deficitarias en los próximos meses, como parte de sus esfuerzos para reducir el gasto estatal.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, también anticipó que esta decisión se implementará en el corto plazo y que el futuro de cada empresa dependerá de la evaluación financiera.

Programa para renovar el transporte público y acelerar la reconversión de diésel a gas

El Gobierno de Bolivia ha creado el programa nacional "PATRIA" para financiar la renovación de vehículos del transporte público y acelerar la conversión de unidades de diésel a Gas Natural Vehicular (GNV), en respuesta al impacto generado por la eliminación de la subvención estatal a los combustibles, anunciaron las autoridades.

El programa, establecido mediante el Decreto Supremo 5726 publicado este viernes, permitirá a los conductores del transporte federado, libre y cooperativo acceder a mecanismos de financiamiento para la adquisición de nuevos vehículos.

El capital que aporte el Estado podrá ser recuperado a través de pagos vinculados al consumo de combustible. Esta medida se implementa en un contexto de tensión con los sindicatos del transporte, que han rechazado el aumento en el precio del diésel tras la decisión del Gobierno de dejar su cotización a las condiciones del mercado internacional.

Los choferes bolivianos han anunciado un repliegue nacional de unidades durante 24 horas para el próximo lunes 28 de septiembre y han advertido sobre la posibilidad de escalar las medidas de presión hasta un paro indefinido, en rechazo al nuevo esquema de precios del diésel que pone fin al subsidio gubernamental.

La principal novedad del programa es que el financiamiento podrá pagarse de manera progresiva cada vez que el beneficiario cargue combustible, mediante un sistema informático conectado a las estaciones de servicio.

"El Programa Nacional de Renovación de Vehículos 'PATRIA' se ejecutará con el Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles", indica el decreto.

La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular pasará a denominarse Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria, y dependerá del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Esta nueva entidad será responsable de la conversión a GNV y del mantenimiento de equipos, así como de la reposición de cilindros y la conversión de vehículos de diésel, además del nuevo programa de renovación.

Los mecanismos de financiamiento podrán incluir fondos, fideicomisos y otros instrumentos que sean técnica y financieramente viables, según reporta Xinhua.

El Ejecutivo busca acelerar la sustitución de vehículos que funcionan con diésel por unidades a GNV, un combustible de menor costo relativo para el transporte público boliviano, en un contexto de aumento de precios de los combustibles tras la eliminación de la subvención.