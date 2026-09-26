China y Estados Unidos crean canal para gestionar incidentes de inteligencia artificial

FOTO: China y EEUU acuerdan crear un canal de seguridad para IA y mantener el diálogo comercial y militar

China y Estados Unidos han decidido implementar un canal destinado a gestionar incidentes vinculados con la inteligencia artificial y mejorar la comunicación en situaciones de crisis militares. Este acuerdo se produjo tras una cumbre de tres días entre los líderes de ambas naciones en Washington, según comunicados emitidos por ambas partes el sábado.

Durante la cumbre, se acordó continuar colaborando en una Junta de Comercio para abordar diversos temas comerciales bilaterales, que comenzó a operar esta semana. Aunque la reunión no generó avances significativos, expertos consideran que los pasos hacia una mayor cooperación son relevantes, ya que permiten establecer grupos de trabajo que podrían prevenir la escalada de conflictos.

El presidente chino, Xi Jinping, regresó a Beijing el sábado, según reportó la agencia estatal Xinhua. Durante su visita, Donald Trump mostró una actitud cordial hacia su homólogo, a pesar de haber intensificado el año pasado una guerra comercial con China que tuvo repercusiones a nivel global.

Ambas naciones acordaron firmar un memorando de entendimiento para fortalecer las comunicaciones en situaciones de crisis y prevenir incidentes entre sus fuerzas armadas. El comunicado del Ministerio de Exteriores de China proporcionó pocos detalles, ya que consistió en una breve nota de solo una página.

Además, se establecerá un mecanismo de comunicación para abordar incidentes relacionados con la inteligencia artificial, con el objetivo de discutir los riesgos y beneficios asociados. Un diálogo específico sobre este tema está programado para noviembre.

El comunicado indicó que ambas partes continuarán trabajando en la reducción de aranceles recíprocos sobre bienes valorados en aproximadamente 30.000 millones de dólares. Durante la cumbre, Trump y Xi acordaron extender su tregua comercial por dos meses. También se mencionó que China aceptó importar al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón de Estados Unidos en los años 2027 y 2028.

La mayor parte de las reducciones arancelarias se enfocará en bienes no sensibles, como productos agrícolas y decoraciones navideñas. La Casa Blanca también subrayó que se seguirán abordando las preocupaciones estadounidenses sobre el suministro de tierras raras, buscando restablecer los envíos a niveles adecuados. El año pasado, China impuso controles de exportación sobre estas materias en respuesta a los aranceles estadounidenses, lo que afectó el suministro a Estados Unidos y a otros países.

Ambas potencias se volverán a encontrar en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, China, en noviembre, y posteriormente en el G20, que se celebrará en el club de golf Trump National Doral Miami, en Florida.

Además, se coincidió en que Irán debe cumplir su compromiso de no desarrollar armas nucleares, y que ningún país debe cobrar peajes en vías navegables internacionales, en referencia al estrecho de Ormuz, que ha visto una reducción significativa del tráfico desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El comunicado de Estados Unidos también expresó satisfacción por la decisión de China de agregar controles de exportación para dos sustancias químicas precursoras del fentanilo, destacando que ambas naciones han logrado detenciones recientes en casos relacionados con esta sustancia.

"La diplomacia personal entre los dos líderes es importante, pero el énfasis en el compromiso a nivel de trabajo, el diálogo militar a militar y los mecanismos de gestión de crisis sugiere un esfuerzo por hacer que esa estabilidad sea más duradera e institucionalizada", apuntó Wang Zichen, secretario general adjunto del Center for China and Globalization, con sede en Beijing.