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China envía pandas gigantes a EE. UU. para fortalecer la cooperación internacional en conservación

Un par de pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, viajarán a EE. UU. en un intercambio científico histórico para la protección de esta especie en el Zoológico de Atlanta.

26/09/2026 | 08:30Redacción Cadena 3

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Panda gigante.

FOTO: Panda gigante.

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Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) — Dos pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, partirán hacia Estados Unidos, lo que representa un avance significativo en la cooperación internacional para la conservación de estos animales, según informa la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente de China, Xi Jinping, quien finalizó recientemente su visita a Estados Unidos, hizo el anuncio en una ceremonia en la Casa Blanca durante su visita de Estado.

Se detalló que la pareja de pandas se establecerá en el Zoológico de Atlanta y estará disponible para el público en breve.

Este acuerdo surge tras un convenio firmado el año pasado entre la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China (CWCA, por sus siglas en inglés) y el mencionado zoológico, enfocándose en la protección del panda gigante.

Según el convenio, el macho Ping Ping y la hembra Fu Shuang, provenientes de la Base de Investigación para la Cría del Panda Gigante de Chengdu, en la provincia de Sichuan, se integrarán a un programa de colaboración que se extenderá por 10 años para la conservación de esta especie en el territorio estadounidense.

Para garantizar un entorno adecuado y seguro, se han realizado mejoras en las instalaciones, con la asistencia de expertos chinos.

Lectura rápida

¿Qué pandas viajarán a EE. UU.?
Ping Ping y Fu Shuang, dos pandas gigantes de China, viajarán a Estados Unidos.

¿Cuál es el objetivo del envío?
Fortalecer la cooperación internacional en la conservación de pandas gigantes.

¿Dónde se ubicarán los pandas?
Los pandas se establecerán en el Zoológico de Atlanta.

¿Qué acuerdo se firmó?
La CWCA firmó un convenio con el Zoológico de Atlanta para un programa de 10 años.

¿Cuándo comenzó la cooperación?
La cooperación entre China y EE. UU. en la conservación de pandas comenzó en 1972.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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