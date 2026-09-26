Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

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El sorteo número 5478 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 6147 con la interpretación tradicional A primera (Muerto).

1° 6147

2° 8362

3° 5380

4° 4512

5° 1366

6° 9006

7° 2928

8° 0526

9° 6857

10° 3892

11° 2532

12° 2352

13° 8995

14° 7165

15° 7252

16° 1002

17° 3056

18° 5187

19° 2636

20° 8930

Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes buscan acertar los números ganadores. La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo genera gran expectativa entre los participantes.