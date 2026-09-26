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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

El sorteo número 5478 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 26 de septiembre a las 12:00, destacando el número 6147 en la primera posición con la interpretación tradicional "A primera (Muerto)".

26/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5478 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 6147 con la interpretación tradicional A primera (Muerto).

1° 6147
2° 8362
3° 5380
4° 4512
5° 1366
6° 9006
7° 2928
8° 0526
9° 6857
10° 3892
11° 2532
12° 2352
13° 8995
14° 7165
15° 7252
16° 1002
17° 3056
18° 5187
19° 2636
20° 8930

Este sorteo es uno de los más esperados por los apostadores, quienes buscan acertar los números ganadores. La Quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo genera gran expectativa entre los participantes.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5478 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 26 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 6147 en la primera posición.

¿Qué significa el número 6147?
Su interpretación tradicional es "A primera (Muerto)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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