Colapinto pidió disculpas tras el choque en Bakú: "Fue un error grande y grave"
El argentino explicó que bloqueó al frenar y perdió el control del auto. Lamentó los puntos que dejó de sumar Alpine, que terminó con sus dos pilotos fuera de carrera.
26/09/2026 | 10:39Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto.
Franco Colapinto asumió la responsabilidad por el choque con su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán y pidió disculpas por la maniobra que provocó el abandono de ambos pilotos de Alpine en el circuito de Bakú.
“Perdón al equipo, a Pierre. Fue un error grande y grave”, expresó el argentino al analizar lo sucedido. Su autocrítica estuvo centrada en las consecuencias para la escudería, que perdió la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos.
Sobre el origen del incidente, explicó que el problema comenzó cuando intentó reducir la velocidad. “Bloqueé cuando empecé a frenar”, señaló. Según relató, a partir de ese momento perdió el control durante la frenada: “No tuve mucho por hacer”.
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El choque ocurrió en el relanzamiento de la carrera, después de la intervención del auto de seguridad por un accidente de Alex Albon. Colapinto intentó avanzar por el sector interno de una curva, se pasó de largo e impactó contra Gasly. La maniobra también involucró a Lando Norris, quien quedó fuera de competencia.
El piloto argentino lamentó que el episodio cambiara el rumbo de una jornada que, según su evaluación, “venía siendo bastante buena”. Tras definir el desenlace como “un día complicado”, cerró con una nueva disculpa: “Perdón a todo el equipo”.
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Lectura rápida
¿Quién asumió la responsabilidad del choque en el Gran Premio de Azerbaiyán?
Franco Colapinto asumió la responsabilidad por el choque con su compañero Pierre Gasly.
¿Qué ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán?
Colapinto y Gasly abandonaron la carrera tras un choque en el circuito de Bakú.
¿Cuándo ocurrió el choque?
El choque ocurrió durante el relanzamiento de la carrera, después de la intervención del auto de seguridad.
¿Cómo se produjo el incidente?
Colapinto intentó reducir la velocidad, bloqueó al frenar y perdió el control, impactando contra Gasly.
¿Qué consecuencias tuvo el choque para el equipo?
Alpine perdió la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos tras el incidente.