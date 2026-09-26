Central y Estudiantes, cara a cara: los antecedentes antes de la final
El último enfrentamiento terminó 3-0 para el Pincha por Copa Argentina. Antes hubo dos igualdades y una victoria auriazul en los cinco partidos previos.
26/09/2026 | 11:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Ángel Di María y Guido Carrillo, las figuras de Central y Estudiantes.
Rosario Central y Estudiantes volverán a enfrentarse este sábado por la Supercopa Internacional, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Será el sexto cruce entre ambos desde 2023 y el segundo que protagonizarán durante 2026, después del partido que disputaron por la Copa Argentina.
El antecedente más reciente fue el 31 de mayo, cuando Estudiantes se impuso 3-0 ante el Canalla por los 32avos de final de la Copa Argentina. Antes, en el Clausura 2025, el Pincha también había ganado en Rosario por 1-0. En cambio, en el Apertura de ese mismo año, Central se había quedado con el triunfo por 2-0 en el Gigante de Arroyito.
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Fútbol. De la campaña anual a la final: cómo Central llegó a la Supercopa Internacional
El Canalla acumuló 66 puntos durante 2025, quedó cuatro unidades por encima de Boca y obtuvo el lugar para disputar la definición ante Estudiantes.
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Los dos enfrentamientos anteriores terminaron igualados: 1-1 en noviembre de 2024, en La Plata, y 0-0 en julio de 2023, en Rosario. De esta manera, en los últimos cinco partidos oficiales entre ambos hubo dos victorias de Estudiantes, una de Central y dos empates.
En el historial general, se enfrentaron 58 veces: Central ganó 23, Estudiantes 14 y hubo 21 igualdades. El Canalla convirtió 82 goles contra 72 del conjunto platense. Ahora volverán a verse las caras en una definición por un título, con Central buscando aprovechar su clasificación por haber terminado primero en la tabla anual 2025.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentarán?
Rosario Central y Estudiantes.
¿Cuándo será el partido?
Este sábado.
¿Dónde se jugará el encuentro?
En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
¿Cuál es el antecedente más reciente entre ambos?
El 31 de mayo, cuando Estudiantes ganó 3-0 en la Copa Argentina.
¿Cómo está el historial entre Rosario Central y Estudiantes?
Se enfrentaron 58 veces: Central ganó 23, Estudiantes 14 y hubo 21 empates.