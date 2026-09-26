Central y Estudiantes, cara a cara: los antecedentes antes de la final

Rosario Central y Estudiantes volverán a enfrentarse este sábado por la Supercopa Internacional, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Será el sexto cruce entre ambos desde 2023 y el segundo que protagonizarán durante 2026, después del partido que disputaron por la Copa Argentina.

El antecedente más reciente fue el 31 de mayo, cuando Estudiantes se impuso 3-0 ante el Canalla por los 32avos de final de la Copa Argentina. Antes, en el Clausura 2025, el Pincha también había ganado en Rosario por 1-0. En cambio, en el Apertura de ese mismo año, Central se había quedado con el triunfo por 2-0 en el Gigante de Arroyito.

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Los dos enfrentamientos anteriores terminaron igualados: 1-1 en noviembre de 2024, en La Plata, y 0-0 en julio de 2023, en Rosario. De esta manera, en los últimos cinco partidos oficiales entre ambos hubo dos victorias de Estudiantes, una de Central y dos empates.

En el historial general, se enfrentaron 58 veces: Central ganó 23, Estudiantes 14 y hubo 21 igualdades. El Canalla convirtió 82 goles contra 72 del conjunto platense. Ahora volverán a verse las caras en una definición por un título, con Central buscando aprovechar su clasificación por haber terminado primero en la tabla anual 2025.