De la campaña anual a la final: cómo Central llegó a la Supercopa Internacional

Rosario Central llega a la Supercopa Internacional como ganador de la tabla anual 2025, una campaña que le permitió terminar en lo más alto del fútbol argentino y obtener el lugar para disputar la definición ante Estudiantes. El Canalla sumó 66 puntos en 32 partidos, con 18 triunfos, 12 empates y apenas dos derrotas.

El equipo dirigido en aquel momento por Ariel Holan tuvo un buen desempeño tanto en el Apertura como en el Clausura. En el primer torneo terminó primero en su zona y alcanzó los 35 puntos. En los playoffs eliminó a Estudiantes por 2-0 en octavos de final, antes de caer ante Huracán por 1-0 en los cuartos. En el Clausura volvió a terminar arriba en su grupo y cerró esa etapa con 31 unidades, producto de ocho victorias, siete empates y una derrota.

La primera posición de la tabla anual quedó asegurada el 31 de octubre de 2025, cuando Central venció 3-1 a Instituto en Córdoba. Aquella noche alcanzó los 65 puntos y se volvió inalcanzable para Boca, su principal perseguidor. Con el cierre de la temporada llegó a los 66 y quedó oficialmente como el equipo que más unidades había sumado durante el año.

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A partir de esa campaña, la Liga Profesional y la AFA reconocieron a Central como campeón de Liga 2025 por haber terminado primero en la tabla anual. Además, el reglamento de la Supercopa Internacional estableció que el ganador de esa clasificación anual debía disputar la definición ante el vencedor del Trofeo de Campeones. Estudiantes consiguió ese segundo lugar tras conquistar el Trofeo de Campeones 2025.

La final encuentra a Central con otro entrenador y otro escenario deportivo. Jorge Almirón conduce actualmente al Canalla y viene de vencer 1-0 a Argentinos Juniors, resultado que lo dejó como uno de los líderes de la Zona B del Clausura y cuarto en la tabla anual de 2026, con 46 puntos. El partido ante Estudiantes será este sábado 26 de septiembre, desde las 16, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Si terminan igualados después de los 90 minutos, habrá alargue y, de persistir el empate, penales.