Rosario Central va por un nuevo título ante Estudiantes en Santiago del Estero

FOTO: El Canalla y el Pincha jugarán este sábado desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades.

Rosario Central tiene este sábado una nueva oportunidad de sumar una estrella. Desde las 16 enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, por la Supercopa Internacional. El equipo de Jorge Almirón obtuvo su lugar por haber terminado primero en la tabla anual de 2025; el conjunto platense llega como ganador del Trofeo de Campeones de ese año. afa.com.ar

La final también trae consigo un antecedente reciente. Estudiantes eliminó a Central de la Copa Argentina 2026 con un triunfo por 3 a 0. Antes de viajar, el defensor canalla Ignacio Ovando recordó además el pasillo en el que los jugadores del Pincha dieron la espalda al plantel de Arroyito y dijo que lo habían vivido como una falta de respeto. El cruce de este sábado pondrá otra vez a ambos equipos frente a frente, ahora con un título en disputa. Rosario Central

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las decisiones de Almirón

Central llega después de vencer 1 a 0 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, pero tendrá que modificar el equipo. Jáminton Campaz fue convocado por Colombia y Vicente Pizarro, por Chile, por lo que ninguno estará disponible para la final. Alan Rodríguez también está fuera por lesión.

Federico Navarro aparece como alternativa para ocupar el lugar de Pizarro y Giovanni Cantizano podría ingresar por Campaz. Almirón deberá resolver, además, cómo conformar el sector derecho del equipo: Gaspar Duarte es una opción, mientras que el ingreso de Facundo Mallo permitiría jugar con tres defensores centrales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Del otro lado estará el Estudiantes de Alexander Medina, que viene de avanzar en la Copa Libertadores tras eliminar a Corinthians. Entre sus referencias ofensivas aparece Guido Carrillo, mientras que Central contará con Ángel Di María para buscar un nuevo título.

Darío Herrera dirigirá el partido, con Jorge Baliño a cargo del VAR. Si hay empate al cabo de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30; si la igualdad continúa, el campeón se definirá por penales, según el reglamento informado por la AFA.