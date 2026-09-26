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Belloso, sobre el final ante Estudiantes: "Recibimos una falta de respeto enorme"

El presidente de Rosario Central se expresó sobre los incidentes tras el 3-1 en la Supercopa Internacional.

26/09/2026 | 22:33Redacción Cadena 3

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Gonzalo Belloso Presidente de Rosario Central, sobre el final contra Estudiantes LP

FOTO: Gonzalo Belloso Presidente de Rosario Central, sobre el final contra Estudiantes LP

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El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, se expresó sobre el final caliente que terminó en incidentes entre jugadores de ambos equipos en la entrada a los vestuarios: "Cada uno se comporta como quiere".

Rosario Central se proclamó campeón de la Supercopa Internacional luego de darle vuelta el partido a Estudiantes de La Plata, que iba ganando por un gol hecho al minuto de juego, pero que culminó 3 a 1 a favor de los "Canallas". Con los festejos de este último tanto, se originaron incidentes entre los futbolistas en el campo de juego y en la entrada a los vestuarios, donde hubo golpes entre los protagonistas.

Ante este final inesperado, Belloso señaló que no pudo observar el escándalo que ocurrió dentro de la cancha, porque estaba en el palco: "Nos ha tocado perder varias veces con Estudiantes, nos ha tocado recibir faltas de respeto enormes haciéndonos un pasillo de espaldas", se expresó.

Pero aclaró que Rosario Central "nunca reaccionó" ante esas situaciones, que "siempre" esperaron "la revancha dentro de la cancha" e indicó que "cada uno se comporta como quiere".

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Además, sostuvo que era un partido que estaban "esperando" y enfatizó: "Teníamos esa espinita. Estudiantes de La Plata nos había ganado varios partidos".

Por último, destacó el momento del equipo: "Esto es en base al esfuerzo de los socios y mucha gente; con esta gestión pudimos tener el plantel competitivo que nos da tantas alegrías".

Rosario Central consiguió su segundo título en la gestión al mando de Gonzalo Belloso, la cual comenzó en 2022. La primera fue el campeonato de Liga, por terminar primero en la tabla anual del año 2025; trofeo que le permitió acceder a esta Supercopa Internacional, que levantó tras ganarle 3-1 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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Lectura rápida

¿Qué sucedió tras el partido? Se produjeron incidentes entre jugadores de Rosario Central y Estudiantes en la entrada a los vestuarios.

¿Quién es Gonzalo Belloso? Es el presidente de Rosario Central, quien se pronunció sobre los incidentes.

¿Qué dijo sobre los incidentes? Belloso afirmó que "cada uno se comporta como quiere" y que su equipo nunca reaccionó ante provocaciones.

¿Qué logró Rosario Central en el partido? Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer 3-1 a Estudiantes.

¿Cuántos títulos ha ganado Belloso? Rosario Central ha ganado dos títulos desde que Belloso asumió la presidencia en 2022.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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