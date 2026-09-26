Prisión preventiva para un nuevo acusado en la causa por robos de autos de alta gama en Tucumán

FOTO: Cae un nuevo sospechoso en la banda de robos

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La Justicia de Tucumán imputó a un nuevo sospechoso en la causa que investiga a una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama y ordenó su prisión preventiva.

Según la acusación de la Fiscalía, la organización operaba en distintas provincias y trasladaba los autos robados hacia otros puntos del país e incluso al exterior.

Entre los destinos identificados en la investigación figuran Bolivia y Uruguay.

La incorporación de un nuevo acusado expone el alcance interprovincial e internacional que habría tenido la maniobra investigada.

Informe de Rosalía Cazorla.