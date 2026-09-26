Prisión preventiva para un nuevo acusado en la causa por robos de autos de alta gama en Tucumán
La Fiscalía sostiene que la banda sustraía vehículos en distintas provincias y luego los trasladaba a otros distritos, Bolivia y Uruguay.
26/09/2026 | 12:01Redacción Cadena 3
FOTO: Cae un nuevo sospechoso en la banda de robos
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Audio. Prisión preventiva para un nuevo acusado en la causa por robos de autos de alta gama en Tucumán
Panorama Federal
La Justicia de Tucumán imputó a un nuevo sospechoso en la causa que investiga a una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama y ordenó su prisión preventiva.
Según la acusación de la Fiscalía, la organización operaba en distintas provincias y trasladaba los autos robados hacia otros puntos del país e incluso al exterior.
Entre los destinos identificados en la investigación figuran Bolivia y Uruguay.
La incorporación de un nuevo acusado expone el alcance interprovincial e internacional que habría tenido la maniobra investigada.
Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Qué avanza en Tucumán? La causa contra una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama.
¿Quién fue imputado recientemente? Un nuevo sospechoso de la banda fue imputado y se ordenó su prisión preventiva.
¿Cuándo se dio a conocer este avance? Recientemente, según los informes de la fiscalía.
¿Dónde operaba la banda? En distintas provincias de Argentina y también en Bolivia y Uruguay.
¿Por qué es relevante este caso? Revela la magnitud de una operación criminal que trasciende fronteras provinciales.