Productores de Cafayate advierten que las heladas los dejaron al borde del quebranto económico

Los productores vitivinícolas de los Valles Calchaquíes atraviesan una situación crítica y aseguran que las pérdidas acumuladas durante los últimos años, sumadas a las fuertes heladas registradas el 14 de septiembre, dejaron a muchos establecimientos al borde del quebranto.

Miguel Ángel Obaglio, presidente de la cooperativa Coviagro de Cafayate, llevó el reclamo del sector a una reunión con autoridades nacionales y planteó la necesidad de medidas urgentes para evitar despidos y asistir a los productores afectados.

"Tenemos necesidad de subsidios para no despedir gente", explicó Obaglio en diálogo con Cadena 3. Además, reclamó que se reprogramen durante un año los créditos que los productores tomaron en el Banco Nación, con tasas que puedan ser afrontadas por el sector.

El dirigente también advirtió sobre las dificultades para cumplir con las obligaciones impositivas y pidió que se frenen las ejecuciones y embargos mientras dure la crisis. "La situación que tenemos es casi de quebrantamiento", afirmó.

A este escenario se sumaron las heladas del 14 de septiembre, cuyos efectos quedaron registrados en fotografías y videos difundidos por los productores. Según Obaglio, el fenómeno agravó una situación que ya venía acumulando pérdidas durante varios años.

Otro de los reclamos planteados ante las autoridades fue la identificación del origen de los vinos en las etiquetas. El sector sostiene que los vinos de Cafayate y de otras regiones productoras deben exhibir claramente su procedencia para que el consumidor pueda conocer dónde fueron elaborados.

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"El origen de los vinos Cafayate y de toda la Argentina tiene que estar en tamaño destacado en la etiqueta principal", sostuvo Obaglio.

Según explicó, el sector busca evitar situaciones de competencia desleal y que productos provenientes de otras zonas sean comercializados de una manera que pueda llevar al consumidor a asociarlos con Cafayate.

El presidente de Coviagro señaló que las autoridades nacionales reconocieron que algunos de los planteos pueden ser analizados, aunque descartaron la posibilidad de otorgar subsidios debido a la falta de recursos.

"Nos dijo que es casi imposible los subsidios, pero que lo demás es tratable y es de sentido común", relató Obaglio.

Ante este panorama, los productores aguardan respuestas concretas de los organismos nacionales. Entre las principales expectativas se encuentran la refinanciación por un año de los créditos, con condiciones financieras más accesibles, y medidas que eviten la ejecución de deudas mientras el sector atraviesa la crisis.

También esperan que se avance en mecanismos para determinar con claridad el origen de los vinos mediante el Instituto Nacional de Vitivinicultura y garantizar que los productos comercializados como vinos de Cafayate correspondan efectivamente a esa región.

La vitivinicultura de los Valles Calchaquíes advierte así que necesita respuestas urgentes para sostener la actividad, preservar los puestos de trabajo y atravesar una temporada marcada por pérdidas productivas y dificultades financieras.

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Informe de Elisa Zamora