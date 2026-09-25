Juicio en Salta contra 12 acusados de contrabando en asociación ilícita por 3.000 millones de pesos

FOTO: Contrabando en el norte: un juicio revelador

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El juicio en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta es contra 12 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías.

Según Fiscalía, los imputados montaron una aduana paralela a orillas del río Bermejo. Cobraban tasas por vehículo, bultos de mercadería, servicios de seguridad, puestos de comida y comones de carga.

Entre julio de 2024 y 2025, tuvieron un movimiento económico estimado en cerca de los 3.000 millones de pesos.

Finca Carina tiene dos catastros unidos por un camino que fue habilitado y mantenido clandestinamente por los acusados a dos kilómetros de Aguas Blancas, a la vera de la Ruta Nacional 50.

La parte posterior desemboca en el río Bermejo, límite natural con Bolivia.

Informe de Elisa Zamora