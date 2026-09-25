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Juicio en Salta contra 12 acusados de contrabando en asociación ilícita por 3.000 millones de pesos

El Tribunal Oral Federal 2 de Salta realiza el juicio a 12 personas por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías, con un movimiento de 3.000 millones de pesos.

25/09/2026 | 15:18Redacción Cadena 3

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El juicio en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta es contra 12 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías.

Según Fiscalía, los imputados montaron una aduana paralela a orillas del río Bermejo. Cobraban tasas por vehículo, bultos de mercadería, servicios de seguridad, puestos de comida y comones de carga.

Entre julio de 2024 y 2025, tuvieron un movimiento económico estimado en cerca de los 3.000 millones de pesos.

Finca Carina tiene dos catastros unidos por un camino que fue habilitado y mantenido clandestinamente por los acusados a dos kilómetros de Aguas Blancas, a la vera de la Ruta Nacional 50.

La parte posterior desemboca en el río Bermejo, límite natural con Bolivia.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué? El juicio es contra 12 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de mercaderías.

¿Quién? Los imputados son 12 personas acusadas por la Fiscalía.

¿Cuándo? El movimiento económico se estima entre julio de 2024 y 2025.

¿Dónde? En la Finca Carina, cerca de Aguas Blancas y a orillas del río Bermejo.

¿Cómo? Montaron una aduana paralela y cobraban tasas por diversos servicios.

¿Por qué? Para llevar a cabo actividades de contrabando de mercaderías.

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