Policía de EE.UU. descubre a jóvenes en extraño ritual de iniciación en Wisconsin
Un grupo de jóvenes fue encontrado semidesnudo en un sótano, cubiertos de comida y con lesiones. La policía investiga un ritual de fraternidad que generó alarma.
FOTO: Jóvenes semidesnudos en extraño ritual.
Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) — La Policía realizó un sorprendente hallazgo en el sótano de una residencia de la Universidad de Wisconsin, Madison, donde encontraron a varias decenas de jóvenes supuestamente sometidos a un ritual de iniciación en una fraternidad estudiantil, según informaron medios locales.
"En el interior del sótano de la residencia, los agentes encontraron a unos 30 hombres parcialmente vestidos cubiertos de comida, condimentos y otros líquidos" declaró el capitán de la Policía de Madison, Kipp Hartman, en un caso que ha cobrado repercusión internacional.
La mayoría de los jóvenes tenía 18 años y varios mostraban lesiones visibles que parecían ser el resultado de agresiones físicas, de acuerdo con el informe del sitio Actualidad RT, que consultó la Agencia Noticias Argentinas.
"Algo reciente, potencialmente como un golpe en el cuerpo, no una lesión antigua" precisó el capitán Hartman.
Además, se reveló que la temperatura del termostato estaba fijada en aproximadamente 27 grados centígrados, lo que había generado un ambiente caluroso y húmedo en el sótano.
El presidente de la fraternidad Alpha Epsilon Pi, Brayden Klein, y el vicepresidente, Samuel Vane, ambos de 20 años, fueron arrestados bajo sospecha de novatadas y alteración del orden público.
Lectura rápida
¿Qué descubrió la policía?
La policía encontró a jóvenes en un sótano, involucrados en un ritual de iniciación.
¿Cuántos jóvenes estaban presentes?
Alrededor de 30 hombres fueron hallados en el sótano de la residencia.
¿Qué condiciones se encontraron en el sótano?
Los jóvenes estaban semidesnudos, cubiertos de comida y líquidos, en un ambiente caluroso.
¿Qué edades tenían los jóvenes?
La mayoría de los jóvenes tenía 18 años, aunque algunos eran mayores.
¿Quiénes fueron arrestados?
El presidente y el vicepresidente de la fraternidad fueron arrestados por novatadas.
[Fuente: Noticias Argentinas]