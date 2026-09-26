Policía de EE.UU. descubre a jóvenes en extraño ritual de iniciación en Wisconsin

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) — La Policía realizó un sorprendente hallazgo en el sótano de una residencia de la Universidad de Wisconsin, Madison, donde encontraron a varias decenas de jóvenes supuestamente sometidos a un ritual de iniciación en una fraternidad estudiantil, según informaron medios locales.

"En el interior del sótano de la residencia, los agentes encontraron a unos 30 hombres parcialmente vestidos cubiertos de comida, condimentos y otros líquidos" declaró el capitán de la Policía de Madison, Kipp Hartman, en un caso que ha cobrado repercusión internacional.

La mayoría de los jóvenes tenía 18 años y varios mostraban lesiones visibles que parecían ser el resultado de agresiones físicas, de acuerdo con el informe del sitio Actualidad RT, que consultó la Agencia Noticias Argentinas.

"Algo reciente, potencialmente como un golpe en el cuerpo, no una lesión antigua" precisó el capitán Hartman.

Además, se reveló que la temperatura del termostato estaba fijada en aproximadamente 27 grados centígrados, lo que había generado un ambiente caluroso y húmedo en el sótano.

El presidente de la fraternidad Alpha Epsilon Pi, Brayden Klein, y el vicepresidente, Samuel Vane, ambos de 20 años, fueron arrestados bajo sospecha de novatadas y alteración del orden público.