En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

Estadio 3

Estudiantes vs. Rosario Central

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Trump afirma que buscará un acuerdo con Cuba y descarta intervención militar

El mandatario estadounidense ratificó que La Habana "está bajo una gran presión".

26/09/2026 | 18:19Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Trump piensa en un acuerdo con Cuba.

FOTO: Trump piensa en un acuerdo con Cuba.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que confía en que su administración logrará un acuerdo con Cuba, descartando por el momento la opción de una intervención militar en la isla, que enfrenta una crisis sin precedentes en varios sectores de su economía.

Durante una entrevista televisiva, el presidente comentó: "Diré esto: Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos al Ejército". Además, subrayó que la situación en Cuba es complicada y que su intención es "abrir Cuba a nuestra gente".

"Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo una gran presión, la mayor presión que han enfrentado. Es un Estado absolutamente fallido", enfatizó el magnate, justo después de recibir críticas de la delegación cubana en la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York.

Se había informado que Trump planeaba enviar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos meses, en preparación para una posible acción militar con el supuesto objetivo de promover un cambio de régimen en Cuba.

Mientras tanto, la población en la isla enfrenta numerosas dificultades, consecuencia del bloqueo estadounidense, que ha impactado gravemente en la infraestructura del país, incluyendo cortes de energía constantes, escasez de insumos y una drástica disminución del turismo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué anunció Trump?
El presidente estadounidense anunció que buscará un acuerdo con Cuba y descartó una intervención militar.

¿Cuál es la situación en Cuba?
La isla enfrenta una crisis económica severa, con escasez de insumos y cortes de energía frecuentes.

¿Qué dijo sobre el régimen cubano?
Trump afirmó que el régimen comunista está bajo gran presión y lo calificó de "Estado absolutamente fallido".

¿Qué planea hacer Trump en relación a la intervención?
El mandatario mencionó que no cree que se necesite el uso del Ejército para resolver la situación en Cuba.

¿Qué medidas de apoyo se estaban considerando?
Se consideró el envío de refuerzos del Comando Sur para una eventual acción militar en Cuba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf