Trump afirma que buscará un acuerdo con Cuba y descarta intervención militar
El mandatario estadounidense ratificó que La Habana "está bajo una gran presión".
FOTO: Trump piensa en un acuerdo con Cuba.
Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que confía en que su administración logrará un acuerdo con Cuba, descartando por el momento la opción de una intervención militar en la isla, que enfrenta una crisis sin precedentes en varios sectores de su economía.
Durante una entrevista televisiva, el presidente comentó: "Diré esto: Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos al Ejército". Además, subrayó que la situación en Cuba es complicada y que su intención es "abrir Cuba a nuestra gente".
"Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo una gran presión, la mayor presión que han enfrentado. Es un Estado absolutamente fallido", enfatizó el magnate, justo después de recibir críticas de la delegación cubana en la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York.
Se había informado que Trump planeaba enviar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos meses, en preparación para una posible acción militar con el supuesto objetivo de promover un cambio de régimen en Cuba.
Mientras tanto, la población en la isla enfrenta numerosas dificultades, consecuencia del bloqueo estadounidense, que ha impactado gravemente en la infraestructura del país, incluyendo cortes de energía constantes, escasez de insumos y una drástica disminución del turismo.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué anunció Trump?
El presidente estadounidense anunció que buscará un acuerdo con Cuba y descartó una intervención militar.
¿Cuál es la situación en Cuba?
La isla enfrenta una crisis económica severa, con escasez de insumos y cortes de energía frecuentes.
¿Qué dijo sobre el régimen cubano?
Trump afirmó que el régimen comunista está bajo gran presión y lo calificó de "Estado absolutamente fallido".
¿Qué planea hacer Trump en relación a la intervención?
El mandatario mencionó que no cree que se necesite el uso del Ejército para resolver la situación en Cuba.
¿Qué medidas de apoyo se estaban considerando?
Se consideró el envío de refuerzos del Comando Sur para una eventual acción militar en Cuba.
[Fuente: Noticias Argentinas]