Protestas masivas en Madrid por crisis de vivienda tras desalojo de una mujer de 87 años

FOTO: Miles marchan en Madrid para protestar por crisis de vivienda tras desalojo de mujer de 87 años

MADRID (AP) — Miles de personas salieron a las calles de Madrid el sábado para protestar contra la crisis de vivienda en España y pedir medidas de protección para los inquilinos, normas antifraude y la prohibición de los desalojos sin una vivienda alternativa.

La protesta más reciente por la vivienda fue desencadenada por el dramático desalojo de una mujer de 87 años el miércoles del apartamento de Madrid en el que había vivido durante décadas.

Sacada de su casa en una camilla en el acomodado barrio de Retiro, María del Carmen Abascal fue saludada por manifestantes y simpatizantes mientras la subían a una ambulancia.

Los medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló la propiedad por primera vez en 1956, y que ella continuó como inquilina después de que murieran sus padres, periodo durante el cual existía un tope al alquiler.

El edificio cambió de propietario en 2018, y a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo costearlo, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que organizó la protesta del sábado.

Urbagestión, un fondo de inversión que posteriormente compró la vivienda, elevó su alquiler mensual de 500 euros (570 dólares) a 2.650 euros. Después redujo el alquiler a 1.650 euros, una cantidad que Abascal aún no podía pagar con su pensión, indicó el sindicato.

Los tribunales bloquearon tres intentos anteriores de desalojarla. La amplia cobertura mediática convirtió a Abascal en un símbolo de la crisis de vivienda en España.

"No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya", afirmó Abascal en un video compartido el viernes por el sindicato de inquilinos. El video fue grabado desde su cama de hospital después del desalojo.

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los ingresos no les han seguido el ritmo. Analistas señalan que el turismo y el crecimiento de la población en las ciudades impulsado por la inmigración han ejercido una presión adicional sobre la limitada oferta de vivienda.

El Banco de España estimó que el país tuvo el año pasado un déficit de unas 550.000 viviendas, y que Madrid, Barcelona y Valencia concentraron una parte sustancial.

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Zampano informó desde Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.