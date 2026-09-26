Protestas masivas en Madrid por crisis de vivienda tras desalojo de una mujer de 87 años
Miles de madrileños se manifestaron para exigir medidas de protección a inquilinos y frenar desalojos. La protesta fue motivada por el desalojo de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años.
FOTO: Miles marchan en Madrid para protestar por crisis de vivienda tras desalojo de mujer de 87 años
MADRID (AP) — Miles de personas salieron a las calles de Madrid el sábado para protestar contra la crisis de vivienda en España y pedir medidas de protección para los inquilinos, normas antifraude y la prohibición de los desalojos sin una vivienda alternativa.
La protesta más reciente por la vivienda fue desencadenada por el dramático desalojo de una mujer de 87 años el miércoles del apartamento de Madrid en el que había vivido durante décadas.
Sacada de su casa en una camilla en el acomodado barrio de Retiro, María del Carmen Abascal fue saludada por manifestantes y simpatizantes mientras la subían a una ambulancia.
Los medios españoles informaron que el padre de Abascal alquiló la propiedad por primera vez en 1956, y que ella continuó como inquilina después de que murieran sus padres, periodo durante el cual existía un tope al alquiler.
El edificio cambió de propietario en 2018, y a Abascal se le ofreció la oportunidad de comprar el apartamento, pero no pudo costearlo, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que organizó la protesta del sábado.
Urbagestión, un fondo de inversión que posteriormente compró la vivienda, elevó su alquiler mensual de 500 euros (570 dólares) a 2.650 euros. Después redujo el alquiler a 1.650 euros, una cantidad que Abascal aún no podía pagar con su pensión, indicó el sindicato.
Los tribunales bloquearon tres intentos anteriores de desalojarla. La amplia cobertura mediática convirtió a Abascal en un símbolo de la crisis de vivienda en España.
"No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya", afirmó Abascal en un video compartido el viernes por el sindicato de inquilinos. El video fue grabado desde su cama de hospital después del desalojo.
El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los ingresos no les han seguido el ritmo. Analistas señalan que el turismo y el crecimiento de la población en las ciudades impulsado por la inmigración han ejercido una presión adicional sobre la limitada oferta de vivienda.
El Banco de España estimó que el país tuvo el año pasado un déficit de unas 550.000 viviendas, y que Madrid, Barcelona y Valencia concentraron una parte sustancial.
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Zampano informó desde Roma.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Madrid?
Se llevaron a cabo protestas masivas en Madrid contra la crisis de vivienda y los desalojos.
¿Quién es María del Carmen Abascal?
Es una mujer de 87 años que fue desalojada de su hogar, convirtiéndose en un símbolo de la crisis de vivienda.
¿Cuándo ocurrió el desalojo?
El desalojo de Abascal tuvo lugar el miércoles anterior a la protesta.
¿Dónde se realizó la protesta?
La manifestación se llevó a cabo en las calles de Madrid.
¿Por qué es importante esta protesta?
La protesta busca exigir medidas de protección para inquilinos y frenar desalojos sin alternativas habitacionales.
[Fuente: AP]