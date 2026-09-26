Un reciente análisis de Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) destacó que la implementación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en hospitales ha llevado a un incremento de 942 millones de dólares en gastos de atención médica en un período de dos años. Este aumento se atribuye principalmente a la forma en que se documentan las condiciones de los pacientes durante la presentación de reclamaciones de seguros.

El informe de la BCBSA reveló una notable alza en la cantidad de pacientes que son catalogados con condiciones complejas. Sin embargo, se observó una desconexión clara entre el código médico y el tratamiento real, ya que no existía evidencia de un cambio correspondiente en la atención brindada.

Según The New York Times, este análisis representa solo la última señal de que la IA está contribuyendo al aumento de los costos de salud. Históricamente, los conflictos entre hospitales y aseguradoras respecto a tratamientos y pagos no son nuevos, pero el uso de IA por ambas partes parece estar exacerbando la situación.

El Dr. Shiv Rao, fundador de la startup de IA Abridge, advirtió que el uso de IA podría llevar a un futuro distópico indeseado, donde "bots pelean contra bots y agentes contra agentes". No obstante, también mencionó que podría ayudar a reducir tensiones y costos en el sector.

Por su parte, Luke Chalker, vicepresidente senior de la BCBSA, se mostró reacio a calificar la situación como una batalla, afirmando que "no es una guerra. Es un baño de sangre completamente unilateral", donde las aseguradoras están en desventaja.