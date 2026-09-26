El riesgo de sobrediagnóstico en mamografías podría ser mucho menor de lo que se pensaba

El cáncer de mama es una de las principales preocupaciones en la salud de las mujeres, y las mamografías han sido una herramienta clave para su detección temprana. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que el riesgo de sobrediagnóstico asociado a estas pruebas podría ser considerablemente menor de lo que se había estimado durante décadas.

Investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los ocho ensayos aleatorizados más importantes relacionados con el screening de cáncer de mama. Este análisis tuvo en cuenta las diferencias en el tiempo de seguimiento, la frecuencia de las mamografías y el screening realizado después de finalizados los ensayos. Los resultados apuntaron a una tasa de sobrediagnóstico inferior al 5%, en lugar de las cifras alarmantes que oscilaban entre el 30% y el 50% que se habían citado en estudios anteriores.

La profesora Sisse Helle Njor, una de las autoras del estudio, afirmó: "El objetivo de nuestro trabajo fue reunir la evidencia de todos los ensayos controlados aleatorizados para obtener una imagen más clara sobre la magnitud del sobrediagnóstico en el screening de cáncer de mama". Esta revalorización es crucial, ya que las estimaciones anteriores habían influido en las discusiones internacionales sobre los beneficios y los posibles daños del screening poblacional.

Los investigadores observaron que los casos adicionales de cáncer de mama detectados en los ensayos aleatorizados reflejaban patrones similares a los observados en Dinamarca, donde el sobrediagnóstico se estima en menos del 5%. Para llevar a cabo este análisis, el equipo combinó y reanalizó los resultados de todos los ensayos aleatorizados de mamografías y los comparó con los datos daneses.

El contexto danés resultó ser un referente útil, ya que el screening organizado comenzó en algunas regiones 17 años antes que en otras, lo que permitió a los investigadores rastrear cómo cambiaron los diagnósticos de cáncer de mama inmediatamente después de la introducción del screening y cómo estos patrones evolucionaron a lo largo del tiempo.

La profesora Elsebeth Lynge, experta en salud pública, explicó: "Cuando se introduce el screening, el número de diagnósticos de cáncer de mama aumenta inicialmente porque se detectan cánceres antes de lo que habrían sido diagnosticados sin el screening. Con el tiempo, debería haber una disminución, ya que algunos de estos cánceres habrían sido diagnosticados más tarde". Este fenómeno puede llevar a confusiones si no se consideran estos factores en los análisis.

Los investigadores concluyeron que algunas estimaciones altas de sobrediagnóstico, que habían influido en las guías de screening y en la comunicación sobre el tema, estaban basadas en evidencias que no habían madurado completamente. "Cuando se interpretan en su contexto temporal completo, los datos de los ensayos aleatorizados son consistentes con un sobrediagnóstico de menos del 5%", señaló Matejka Rebolj, epidemióloga senior de la Queen Mary University of London.

Es importante que las mujeres comprendan tanto los beneficios como los posibles inconvenientes del screening para tomar decisiones informadas sobre su participación en estos programas. Njor concluyó: "La mayoría de las mujeres no desarrollarán cáncer de mama, pero este estudio nos permite tener la seguridad de que los beneficios de detectar el cáncer de mama temprano y prevenir muertes prematuras superarán el pequeño riesgo de tratamientos innecesarios".