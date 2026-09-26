Argentina-Bolivia en Córdoba: cómo anotarse para que niños de clubes ingresen gratis
La convocatoria es para instituciones deportivas de la provincia y alcanza a chicos de hasta 12 años. La inscripción cierra el lunes 28 de septiembre a las 10.30 y los cupos son limitados.
26/09/2026 | 13:45Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa/archivo.
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Una mañana para todos
Los niños y niñas de hasta 12 años que integran instituciones deportivas de Córdoba podrán asistir sin cargo al partido entre la Selección Argentina y Bolivia, previsto para el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. La iniciativa es impulsada por la Agencia Córdoba Deportes.
Los grupos se ubicarán en la bandeja superior de la platea Roberto Gasparini. Cada institución podrá inscribir hasta 36 chicos y cuatro adultos responsables, con un máximo de 40 personas por grupo.
La inscripción se realiza mediante un formulario en línea y estará abierta hasta el lunes 28 de septiembre a las 10.30. Quien complete el trámite deberá hacerlo en nombre de la institución, contar con una cuenta de CiDi Nivel 2 y dejar un teléfono de contacto actualizado.
Completar el formulario no garantiza el ingreso. Como los cupos son limitados, la organización llamará a las instituciones seleccionadas para confirmar su participación e indicarles qué documentación deberán presentar el día del partido.
El encuentro marcará el regreso de la Selección al Kempes, donde jugó por última vez en febrero de 2022, ante Colombia. La AFA confirmó que la platea Gasparini tendrá un esquema de acceso para chicos de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales.
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Informe de Maxi Molina.
Lectura rápida
¿Quiénes pueden asistir al partido? Los niños y niñas de hasta 12 años que integran instituciones deportivas de Córdoba.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará el miércoles 30 de septiembre.
¿Dónde se realizará el evento? En el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Cómo se realiza la inscripción? A través de un formulario en línea hasta el lunes 28 de septiembre a las 10.30.
¿Por qué es importante esta iniciativa? Permite que niños de instituciones deportivas asistan gratuitamente al partido, promoviendo el acceso al deporte.