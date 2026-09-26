Rosario: IA y cámaras contra la basura ilegal: “Hay que tener una sanción que sea más severa”

El concejal Fabrizio Fiatti, de Unidos por Rosario, presentó un proyecto para reforzar el control sobre el arrojo de residuos en lugares no habilitados. La iniciativa plantea utilizar inteligencia artificial e imágenes de cámaras de videovigilancia para detectar infracciones, identificar los sectores donde se repite el problema y aplicar sanciones más severas.

En diálogo con Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario, Fiatti explicó que la propuesta modifica el Código de Convivencia para definir con mayor precisión los microbasurales. También prevé que las imágenes puedan utilizarse para identificar a las personas o los vehículos involucrados en el arrojo de basura.

El concejal señaló que la Municipalidad limpia diariamente algunos puntos de la ciudad donde los residuos vuelven a acumularse pocas horas después. Mencionó sectores de Provincias Unidas y Sorrento, la propia avenida Sorrento y los cordones de Circunvalación. Según describió, en esos lugares suelen intervenir camionetas, utilitarios o camiones pequeños que descargan grandes cantidades de desechos, en ocasiones vinculados con actividades comerciales o industriales.

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Para los casos en que se arrojen residuos desde un vehículo en un microbasural, el proyecto propone multas de hasta cuatro millones de pesos. Fiatti consideró que esas situaciones son las más graves por el volumen de basura y el impacto que generan. “Ahí creemos que tenemos la mayor gravedad y hay que tener una sanción que sea más severa”, sostuvo.

La iniciativa no se limita a las descargas realizadas con vehículos. También contempla el arrojo de residuos fuera de los contenedores, situaciones en plazas y parques, y los incendios que se producen en los recipientes de basura.

Fiatti vinculó la propuesta con los trabajos de recuperación de espacios públicos y advirtió que los controles, por sí solos, no resolverán el problema. “Por más que pongamos recursos en la gestión, recursos en la transformación del espacio o tecnología para la sanción, si no prevenimos, vamos a estar complicados porque no va a haber esfuerzo que alcance”, afirmó.

El proyecto deberá ser tratado por el Concejo Municipal antes de que puedan aplicarse las nuevas disposiciones y los montos de las multas propuestos.

Entrevista de Mirta Andrín y Ramiro Porchietti.