Siete muertos en intensos intercambios de ataques entre Rusia y Ucrania en la guerra aérea

Los ataques rusos se cobraron la vida de cuatro personas en Ucrania el sábado, según las autoridades, mientras se intensifica la guerra aérea entre Moscú y Kiev. Rusia ha bombardeado a su vecino con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción, mientras el avance en el frente se ha ralentizado unos cuatro años y medio después de que Moscú lanzara una invasión a gran escala.

"Es esencial que nuestros socios no lo olviden: Rusia está intensificando (sus acciones) cada día. Si los rusos han optado por hacer sus ataques aún más brutales, el mundo debe optar por respuestas más contundentes para evitar que la guerra se extienda aún más", escribió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el sábado.

Enumeró "numerosos ataques contra viviendas" en las ciudades de Kiev y Zaporiyia, y en las regiones de Odesa, Sumy y Járkiv. Dos mujeres fallecieron en Zaporiyia tras quedar atrapadas bajo los escombros de su casa destruida, informó la administración militar de la región. Otro ataque contra la ciudad de Sumy también mató a dos personas, de acuerdo con las autoridades locales.

Zelenskyy pidió a principios de semana en Naciones Unidas que los países priven a Rusia de sus ingresos mediante sanciones y vetos comerciales, negándole los fondos que necesita para prolongar la guerra. Pero, pese a años de esfuerzos diplomáticos, no hay señales de un avance decisivo para poner fin al conflicto.

Mientras, los drones ucranianos de largo alcance han atacado refinerías de petróleo y a empresas rusas. Un operativo con aviones no tripulados ucranianos en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, causó tres fallecidos y dos heridos, señalaron las autoridades locales el sábado.

En un mensaje en Telegram, el gobernador, Veniamin Kondratyev, afirmó que un ataque ucraniano provocó incendios en dos instalaciones industriales, pero no dio más detalles. Medios rusos informaron posteriormente que una refinería local de petróleo fue el objetivo de la operación.

En Ucrania, dos personas resultaron heridas en la región de Kiev durante la noche después de que un ataque con drones rusos causara un incendio en un almacén del distrito de Boryspil. Aviones no tripulados rusos golpearon también varios distritos de la capital ucraniana, hiriendo a cuatro personas y dañando edificios residenciales y de oficinas, según las autoridades.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseveró el sábado que su ataque contra Kiev dañó un centro de datos que respaldaba tanto servicios de internet para celulares como sistemas de comunicación satelital Starlink.