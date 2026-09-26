Los Juegos Suramericanos llegan a su fin tras dos semanas inolvidables

FOTO: Rosario, Santa Fe y Rafaela despiden este sábado la competencia con actividades en sus Fan Fest.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegan este sábado 26 de septiembre a su fin. Después de dos semanas de competencias en Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres ciudades tendrán actividades para despedir a las delegaciones y al público que acompañó el evento. La ceremonia oficial de clausura se realizará en la capital provincial.

En Rosario, el Fan Fest del parque Independencia tendrá propuestas desde las 10 y premiaciones entre las 13 y las 16.30. La programación artística continuará durante la tarde y terminará con La Vanidosa a las 20 y la Fiesta Bresh a las 21. En el Museo del Deporte Santafesino, Jaraná Paraná se presentará a las 18.

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La ceremonia de clausura

En Santa Fe, las actividades en el Parque del Sur comenzarán a las 18 con la Red de Coros y Orquestas de la provincia. Una hora más tarde será el acto institucional, que incluirá el desfile de las delegaciones, el traspaso de banderas y un reconocimiento a los voluntarios. Luego habrá espectáculos de Virginia Tola, Cacho Deicas y la Fiesta Bresh. Para ingresar al predio se debe obtener previamente un código QR en la página oficial del Fan Fest.

Rafaela también tendrá su despedida en el Fan Fest del Microestadio. Glitter actuará a las 18, Indios a las 19 y Koino Yokan cerrará la jornada desde las 20.

Los Juegos comenzaron el 12 de septiembre y reunieron a más de 4.000 atletas de 15 países. Este sábado concluirá la actividad en una edición que llevó las competencias y los espacios de encuentro a las tres ciudades sede.