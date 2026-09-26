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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sábado 26 de septiembre

Habrá actividad desde las 8.30 en Santa Fe y desde las 9 en Rosario. La jornada incluye finales de squash, raquetbol, bádminton, tenis, tenis de mesa, polo acuático y ecuestre. El ingreso es gratuito, sujeto a la capacidad de cada sede.

26/09/2026 | 08:13Redacción Cadena 3 Rosario

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La jornada incluye squash, raquetbol, bádminton, tenis, tenis de mesa, polo acuático y ecuestre.

FOTO: La jornada incluye squash, raquetbol, bádminton, tenis, tenis de mesa, polo acuático y ecuestre.

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Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán este sábado 26 de septiembre una jornada con finales y partidos por medallas en distintos escenarios de Rosario y Santa Fe. La actividad comenzará a las 8.30 y se extenderá durante la tarde, con ingreso libre y gratuito sujeto a la capacidad de cada sede.

En Santa Fe, el Invencible recibirá tres partidos de balonmano masculino: BrasilPerú a las 8.30, UruguayParaguay a las 11 y ArgentinaChile a las 13.30.

Las competencias en Rosario

La actividad rosarina comenzará a las 9. En la Nave C de La Rural, el squash definirá los títulos por equipos: la final femenina será a las 9 y la masculina, a las 10.30. La premiación está prevista para las 12.30.

En el ISEF 11, el raquetbol tendrá seis finales entre las 9 y las 12.45: equipos masculino y femenino en las categorías S2 y S1, y dobles masculino y femenino. En la misma sede se disputarán desde las 9 las finales de bádminton en individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino, y dobles mixto.

El Hipódromo albergará cuatro partidos de tenis desde las 9. Argentina enfrentará a Guyana por el bronce individual femenino y a Perú en la final de esa prueba. En el cuadro masculino habrá un ArgentinaVenezuela por el tercer puesto y una final entre dos representantes argentinos.

En el Gimnasio Salvador Bonilla del Club Provincial, el tenis de mesa tendrá actividad de 10 a 17, con definiciones por la medalla de oro previstas para las 12 y las 15.

El Centro Acuático será sede de los partidos por medallas de polo acuático: los encuentros por el bronce femenino y masculino comenzarán a las 9 y a las 10.30, respectivamente. La final femenina será a las 12 y la masculina, a las 14.30.

Por último, en el Jockey Club, el ecuestre disputará la final individual de la tercera competición. La ronda A está prevista para las 12.15 y la ronda B, para las 13.30, de acuerdo con los horarios aproximados del cronograma.

Lectura rápida

¿Qué eventos se llevarán a cabo en los Juegos Suramericanos 2026? Se realizarán finales y partidos por medallas en balonmano, squash, raquetbol, tenis, tenis de mesa, polo acuático y ecuestre.

¿Quiénes participan en los partidos de balonmano masculino en Santa Fe? Participan Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.

¿Cuándo comienza la actividad en Rosario? La actividad en Rosario comenzará a las 9 de la mañana.

¿Dónde se llevarán a cabo las finales de squash? Las finales de squash se llevarán a cabo en la Nave C de La Rural.

¿Por qué es importante el ingreso a los eventos? El ingreso es libre y gratuito, pero está sujeto a la capacidad de cada sede.

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