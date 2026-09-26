Boca y Racing se medirán en un duelo decisivo por las semifinales de la Copa Argentina

FOTO: Boca y Racing se enfrentan en la Copa Argentina.

Boca y Racing se enfrentarán este domingo en un partido decisivo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, programado para las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, será transmitido en vivo por la Agencia Noticias Argentinas y a través de TyC Sports. El árbitro del partido será Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

El equipo de Boca llega a este enfrentamiento en un excelente momento, con un invicto de 14 partidos y en plena competencia en todas las ligas.

Dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, el equipo se impuso 2-0 ante San Lorenzo en el Torneo Clausura, avanza a las semifinales de la Copa Sudamericana y se mantiene en la lucha por el título de Campeón de Liga, que se otorga al líder de la tabla anual.

En la actual edición de la Copa Argentina, el conjunto "Xeneize" alcanzó los cuartos de final tras vencer 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, 2-0 a Sarmiento y superar a Vélez en penales tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Por otro lado, Racing atraviesa un semestre complicado, buscando enfocarse en la Copa Argentina tras un rendimiento decepcionante en otras competiciones.

La "Academia" quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y ocupa actualmente el decimocuarto lugar en la Zona B del Torneo Clausura, habiendo perdido seis de los 12 partidos disputados.

En su camino hacia los cuartos de final de la Copa Argentina, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda vencieron 1-0 a Gimnasia de Mendoza, 4-1 a Defensa y Justicia y 2-1 a Belgrano de Córdoba.