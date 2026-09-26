Inseguridad en barrio Panamericano: forzaron medidores de gas y se robaron los caños de cobre

FOTO: Roban caños de cobre de al menos 20 medidores de gas en barrio Panamericano. (Ema Manitta/Cadena 3)

Al menos 20 vecinos de barrio Panamericano, en la ciudad de Córdoba, se quedaron sin servicio de gas durante la madrugada de este sábado luego de que delincuentes robaran los flexibles de cobre conectados a los medidores.

Los casos se registraron en distintos sectores del barrio, entre ellos las calles Sucre, General Mosconi, 7 de Septiembre, 28 de Julio y Tucumán. Los damnificados descubrieron lo ocurrido por la mañana, cuando intentaron encender sus cocinas y comprobaron que no tenían suministro.

"Me levanté, quise poner la pava y no tenía gas. Salí a la vereda, vi abierta la tapa de la casilla y descubrí que faltaba el caño de cobre", relató uno de los vecinos a Cadena 3.

El hombre señaló que vive desde hace más de 20 años en la zona y que nunca había sufrido un hecho de estas características. Al recorrer la cuadra, advirtió que varias tapas de los medidores también estaban abiertas.

Otro residente indicó que solamente en dos cuadras había por lo menos seis viviendas afectadas. Además, aseguró que se reportaron otros cinco o seis casos cerca de la plaza del barrio, sobre la calle 7 de Septiembre, y más robos en 28 de Julio.

Los delincuentes no se detuvieron ante las medidas de protección colocadas por los propietarios. En varias viviendas forzaron las puertas de las cabinas y cortaron las rejas instaladas frente a los medidores.

"En esta cuadra tenemos ocho cámaras de seguridad y ahora estamos revisando las grabaciones. Vinieron con una amoladora, cortaron las rejas y se tomaron su tiempo", explicó un vecino.

Las piezas sustraídas tienen entre 20 y 30 centímetros. Aunque su tamaño es reducido, el robo dejó a las familias sin gas y les generó un importante gasto: la compra y colocación de un nuevo flexible puede partir de los 50.000 pesos.

Los vecinos se comunicaron con Ecogas y recibieron como respuesta que personal de la empresa recorrería durante el día cada uno de los domicilios afectados para verificar el estado de las conexiones. La rehabilitación del servicio podría requerir una nueva inspección de las instalaciones.

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Informe de Emanuel Manitta.