Caen los nacimientos y crece la longevidad: “Requiere que nos ocupemos y planifiquemos”

FOTO: La caída de los nacimientos y el aumento de la expectativa de vida plantean nuevos desafíos.

La Argentina atraviesa dos cambios demográficos simultáneos: nacen menos personas y aumenta la cantidad de años que vive la población. En diálogo con Una Mañana Para Todos, por Cadena 3 Rosario, la especialista Andrea Falcone sostuvo que esta transformación obliga a pensar cómo se financiará el retiro, cómo se cuidará la salud y qué lugar tendrán las distintas generaciones en el trabajo y la sociedad.

“Lo que estamos seguros es que es una transformación. Y como toda transformación, requiere que nos ocupemos y planifiquemos”, afirmó la abogada, directora ejecutiva y cofundadora de The Shift. Según explicó, la caída de la natalidad ocurre con rapidez en Argentina y Latinoamérica, mientras vivir hasta edades más avanzadas se vuelve cada vez más frecuente.

Falcone identificó cuatro áreas en las que ya se sienten los efectos del cambio: las finanzas, la salud y el bienestar, la integración social y el trabajo. Sobre la primera, planteó que un sistema previsional con más personas cobrando durante más años y menos aportantes enfrenta un desafío para sostenerse. Por eso, señaló la importancia de planificar los ingresos necesarios para el retiro.

También advirtió que vivir más requiere cuidar la salud para que esos años adicionales se transiten mejor. En el plano laboral, mencionó la posibilidad de trabajar durante más tiempo y la necesidad de combatir el edadismo, que limita las oportunidades de las personas mayores.

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La caída de la natalidad y las dificultades de los jóvenes

Consultada por las razones detrás de la menor cantidad de nacimientos, Falcone señaló que el fenómeno es multicausal. Entre los factores mencionó la postergación de la maternidad, los cambios en las decisiones personales, las condiciones económicas y las nuevas formas de vincularse. “Hay una intención de tener hijos, que después no se logra plasmar en la realidad”, indicó.

La especialista pidió, además, no mirar el envejecimiento poblacional como un asunto exclusivo de los adultos mayores. Durante la entrevista se refirió a las dificultades de los jóvenes para ahorrar, acceder a una vivienda y abrirse paso en el mercado laboral. “Hay soledad en los mayores, hay soledad en los más jóvenes. Hay muchas cosas que están pasando en las dos puntas”, expresó.

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Frente a ese escenario, propuso integrar a las generaciones en proyectos compartidos. Puso como ejemplo los ámbitos de trabajo, donde pueden convivir personas de cinco generaciones distintas, y sostuvo que coordinar sus experiencias y perspectivas puede mejorar los resultados.

Falcone cerró con una advertencia sobre las decisiones de largo plazo: si las personas, las empresas y los gobiernos se concentran únicamente en las urgencias inmediatas, será más difícil prepararse para una sociedad que vive cada vez más años. “Esta nueva longevidad no va a perdonar la falta de diseño”, afirmó.

Entrevista de Mirta Andrín y Ramiro Porchietti.