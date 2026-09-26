Acompañamiento de infancias y adolescencias: charla gratuita en Rosario sobre el método Montessori
El encuentro "Montessori como camino”, destinado docentes, equipos educativos y e interesados en general, se realizará el próximo martes 29 de septiembre en Plataforma Lavardén. Está a cargo del equipo de Cocoon de Funes.
26/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: "Montessori como camino”, está destinado a docentes, equipos educativos y e interesados en general.
El próximo martes 29 de septiembre de 2026, a las 19:00, la docente y Guía Montessori AMI Constanza Burgos, cofundadora y Coordinadora Pedagógica de Escuela Montessori Cocoon (Funes, Santa Fe), brindará la charla abierta y gratuita “Montessori como camino: principios esenciales en el acompañamiento de infancias y adolescencias” en la Sala de Teatro de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, Rosario). La propuesta está dirigida a docentes, equipos educativos y a toda persona dedicada a acompañar infancias y adolescencias, en todos los niveles y contextos.
El encuentro, organizado por la Escuela Montessori Cocoon, invita a revisar la práctica docente a la luz de los principios esenciales del enfoque Montessori, poniendo el foco en el desarrollo integral de las infancias y adolescencias y en el rol del educador dentro de los ambientes de aprendizaje. A lo largo de la charla se abordarán claves para comprender qué distingue a este enfoque, cómo se traduce en decisiones concretas sobre los espacios, los vínculos y la convivencia, y qué puede aportar a contextos educativos diversos, más allá de las escuelas Montessori formales.
“Montessori no es solo una serie de recursos o materiales; es una forma de mirar a los niños, niñas y jóvenes, y de organizar el trabajo en los ambientes para acompañar sus procesos con respeto, coherencia y profundidad. La intención de este encuentro es ofrecer conceptos claros y, al mismo tiempo, ideas concretas que cada educador pueda llevar a su realidad cotidiana”, adelanta Constanza Burgos, quien desde hace más de diez años acompaña grupos de niños, niñas y jóvenes en ambientes Montessori y trabaja junto a equipos docentes y familias en procesos de transformación institucional.
FOTO: El encuentro estará a cargo del equipo de Cocoon de Funes.
La expositora es docente y Guía Montessori AMI en las etapas de 0 a 3, 3 a 6 y 6 a 12 años, y actualmente cursa la formación como guía AMI de jóvenes de 12 a 18 años. Es Cofundadora y Coordinadora Pedagógica de la Escuela “Montessori Cocoon”, donde articula el trabajo directo con los grupos de niños y jóvenes con la formación y el acompañamiento de los equipos docentes, la construcción de acuerdos institucionales y el trabajo con las familias. También colaboró con Centros de Entrenamiento en México y Argentina vinculados a la Asociación Montessori Internacional (AMI).
Desde la Escuela Montessori Cocoon señalan que la charla buscará, sobre todo, abrir preguntas y ofrecer herramientas aplicables a distintos entornos: escuelas, jardines, espacios culturales, talleres y otras propuestas que trabajan con infancias y adolescencias. Los organizadores, entre ellos Paula Roccuzzo, cofundadora de la escuela, destacan que los educadores asistentes podrán “llevarse inspiración, un lenguaje común para pensar la práctica y puntos de apoyo para seguir profundizando su propio camino profesional”.
FOTO: Edición 2025 de "Montessori como camino” en el Cultural Fontanarrosa.
Datos de la actividad
* Título: “Montessori como camino: principios esenciales en el acompañamiento de infancias y adolescencias”
* Disertante: Constanza Burgos, docente, Guía Montessori AMI, cofundadora y Coordinadora Pedagógica de Escuela Montessori Cocoon
* Fecha: Martes 29 de septiembre de 2026
* Hora: 19:00 hs
* Lugar: Sala de Teatro de Plataforma Lavardén, Mendoza 1085, Rosario
* Modalidad: Charla abierta y gratuita, con cupo limitado
* Dirigido a: Docentes, directivos, equipos educativos y toda persona dedicada a acompañar infancias y adolescencias, de todos los niveles y contextos (escuelas, jardines, espacios culturales, talleres, entre otros)
* Inscripción: mediante formulario online, en https://montessoricocoon.edu.ar/encuentro-educadores/registro/
* Organiza: Escuela Montessori Cocoon
* Acompañan: Plataforma Lavardén y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe
Sobre Escuela Montessori Cocoon
Escuela Montessori Cocoon es una institución educativa ubicada en Funes, Santa Fe, que acompaña a niños, niñas y jóvenes desde los primeros años hasta la adolescencia, siguiendo la filosofía y metodología Montessori bajo los lineamientos de la Asociación Montessori Internacional (AMI).
La escuela fue cofundada por Constanza Burgos y Paula Roccuzzo, quienes integran el equipo directivo y trabajan de manera articulada en la construcción de una propuesta educativa que pone en el centro el desarrollo integral de cada niño, niña y joven, el trabajo en ambientes preparados y el acompañamiento cercano a las familias, integrando formación docente, acuerdos de convivencia y trabajo institucional en equipo.
Contacto
Correo electrónico: [email protected]
WhatsApp: +54 9 341 201 1300
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Se realizará una charla abierta y gratuita sobre los principios esenciales del enfoque Montessori.
¿Quién es la disertante? La disertante es Constanza Burgos, docente y Guía Montessori AMI.
¿Cuándo será el evento? El evento tendrá lugar el martes 29 de septiembre de 2026, a las 19:00.
¿Dónde se llevará a cabo? La charla se realizará en la Sala de Teatro de Plataforma Lavardén, Rosario.
¿Cómo se puede inscribir? La inscripción se realiza mediante un formulario online en el sitio web de Escuela Montessori Cocoon.