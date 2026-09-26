Acompañamiento de infancias y adolescencias: charla gratuita en Rosario sobre el método Montessori

FOTO: "Montessori como camino”, está destinado a docentes, equipos educativos y e interesados en general.

El próximo martes 29 de septiembre de 2026, a las 19:00, la docente y Guía Montessori AMI Constanza Burgos, cofundadora y Coordinadora Pedagógica de Escuela Montessori Cocoon (Funes, Santa Fe), brindará la charla abierta y gratuita “Montessori como camino: principios esenciales en el acompañamiento de infancias y adolescencias” en la Sala de Teatro de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, Rosario). La propuesta está dirigida a docentes, equipos educativos y a toda persona dedicada a acompañar infancias y adolescencias, en todos los niveles y contextos.

El encuentro, organizado por la Escuela Montessori Cocoon, invita a revisar la práctica docente a la luz de los principios esenciales del enfoque Montessori, poniendo el foco en el desarrollo integral de las infancias y adolescencias y en el rol del educador dentro de los ambientes de aprendizaje. A lo largo de la charla se abordarán claves para comprender qué distingue a este enfoque, cómo se traduce en decisiones concretas sobre los espacios, los vínculos y la convivencia, y qué puede aportar a contextos educativos diversos, más allá de las escuelas Montessori formales.

“Montessori no es solo una serie de recursos o materiales; es una forma de mirar a los niños, niñas y jóvenes, y de organizar el trabajo en los ambientes para acompañar sus procesos con respeto, coherencia y profundidad. La intención de este encuentro es ofrecer conceptos claros y, al mismo tiempo, ideas concretas que cada educador pueda llevar a su realidad cotidiana”, adelanta Constanza Burgos, quien desde hace más de diez años acompaña grupos de niños, niñas y jóvenes en ambientes Montessori y trabaja junto a equipos docentes y familias en procesos de transformación institucional.

FOTO: El encuentro estará a cargo del equipo de Cocoon de Funes.

La expositora es docente y Guía Montessori AMI en las etapas de 0 a 3, 3 a 6 y 6 a 12 años, y actualmente cursa la formación como guía AMI de jóvenes de 12 a 18 años. Es Cofundadora y Coordinadora Pedagógica de la Escuela “Montessori Cocoon”, donde articula el trabajo directo con los grupos de niños y jóvenes con la formación y el acompañamiento de los equipos docentes, la construcción de acuerdos institucionales y el trabajo con las familias. También colaboró con Centros de Entrenamiento en México y Argentina vinculados a la Asociación Montessori Internacional (AMI).

Desde la Escuela Montessori Cocoon señalan que la charla buscará, sobre todo, abrir preguntas y ofrecer herramientas aplicables a distintos entornos: escuelas, jardines, espacios culturales, talleres y otras propuestas que trabajan con infancias y adolescencias. Los organizadores, entre ellos Paula Roccuzzo, cofundadora de la escuela, destacan que los educadores asistentes podrán “llevarse inspiración, un lenguaje común para pensar la práctica y puntos de apoyo para seguir profundizando su propio camino profesional”.

FOTO: Edición 2025 de "Montessori como camino” en el Cultural Fontanarrosa.

Datos de la actividad

* Título: “Montessori como camino: principios esenciales en el acompañamiento de infancias y adolescencias”

* Disertante: Constanza Burgos, docente, Guía Montessori AMI, cofundadora y Coordinadora Pedagógica de Escuela Montessori Cocoon

* Fecha: Martes 29 de septiembre de 2026

* Hora: 19:00 hs

* Lugar: Sala de Teatro de Plataforma Lavardén, Mendoza 1085, Rosario

* Modalidad: Charla abierta y gratuita, con cupo limitado

* Dirigido a: Docentes, directivos, equipos educativos y toda persona dedicada a acompañar infancias y adolescencias, de todos los niveles y contextos (escuelas, jardines, espacios culturales, talleres, entre otros)

* Inscripción: mediante formulario online, en https://montessoricocoon.edu.ar/encuentro-educadores/registro/

* Organiza: Escuela Montessori Cocoon

* Acompañan: Plataforma Lavardén y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe

Sobre Escuela Montessori Cocoon

Escuela Montessori Cocoon es una institución educativa ubicada en Funes, Santa Fe, que acompaña a niños, niñas y jóvenes desde los primeros años hasta la adolescencia, siguiendo la filosofía y metodología Montessori bajo los lineamientos de la Asociación Montessori Internacional (AMI).

La escuela fue cofundada por Constanza Burgos y Paula Roccuzzo, quienes integran el equipo directivo y trabajan de manera articulada en la construcción de una propuesta educativa que pone en el centro el desarrollo integral de cada niño, niña y joven, el trabajo en ambientes preparados y el acompañamiento cercano a las familias, integrando formación docente, acuerdos de convivencia y trabajo institucional en equipo.

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