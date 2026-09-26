La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

El número de sorteo 41367, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3326, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Misa).

1° 3326

2° 0230

3° 2646

4° 7752

5° 9317

6° 2799

7° 4077

8° 1148

9° 5443

10° 6134

11° 1900

12° 1676

13° 8662

14° 8335

15° 0573

16° 1711

17° 4973

18° 2474

19° 4632

20° 0924

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 41367 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El sábado 26 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número ganador?

El número 3326, interpretado como "A primera (La Misa)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon 20 números en total.

¿Dónde se puede consultar más información?

En el sitio web de Cadena 3.