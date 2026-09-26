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La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 26 de septiembre.

El sorteo número 41367 de La Previa se realizó el sábado 26 de septiembre a las 10:15, destacando el número 3326 en la primera posición, interpretado como "A primera (La Misa)".

26/09/2026 | 10:15Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41367, correspondiente al juego LA PREVIA, se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3326, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Misa).
1° 3326
2° 0230
3° 2646
4° 7752
5° 9317
6° 2799
7° 4077
8° 1148
9° 5443
10° 6134
11° 1900
12° 1676
13° 8662
14° 8335
15° 0573
16° 1711
17° 4973
18° 2474
19° 4632
20° 0924

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41367 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 26 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 3326, interpretado como "A primera (La Misa)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon 20 números en total.

¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3.

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