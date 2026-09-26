Se demoró la llegada de seis nuevos F-16 a Río Cuarto: cuándo arribarían

FOTO: La exhibición de aviones cazas F-16 en Río Cuarto atrae a familias y entusiastas.

Los seis nuevos cazas F-16 Fighting Falcon que se incorporarán a la Fuerza Aérea Argentina no llegarán este sábado 26 ni el domingo 27 al Área Material Río Cuarto, como se había previsto inicialmente.

El operativo mantiene una ventana de arribo que se extiende hasta el miércoles 30 de septiembre. Sin embargo, las primeras estimaciones indican que las aeronaves podrían aterrizar entre el lunes y el martes, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas lo permitan.

El nuevo contingente está integrado por cuatro aviones monoplaza y dos biplaza provenientes de Dinamarca. Con su llegada, la Argentina contará con 12 de los 24 F-16 adquiridos al país europeo.

La entrega de esta segunda tanda estaba prevista originalmente para diciembre, pero el cronograma fue adelantado a septiembre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las aeronaves permanecen en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, a la espera de iniciar el tramo más exigente de la travesía: el cruce del océano Atlántico hasta Natal, en Brasil.

Durante ese recorrido contarán con el apoyo de aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se encargarán de reabastecerlas de combustible en pleno vuelo. Desde Natal partirán posteriormente hacia la provincia de Córdoba.

El traslado se realiza mediante un denominado “vuelo ferry”, un operativo dividido en varias etapas y acompañado por distintas aeronaves de apoyo. Este tipo de despliegue puede sufrir modificaciones por cuestiones meteorológicas, técnicas o logísticas.

La demora también obligó a modificar la recepción organizada en Las Higueras. La Municipalidad había anunciado la apertura del Corralón Municipal para que vecinos y aficionados pudieran observar el aterrizaje desde las inmediaciones de la pista.

Ante la postergación, quienes tenían previsto viajar este fin de semana deberán aguardar la confirmación de la nueva fecha y del horario de apertura del predio. En diciembre pasado, miles de personas se acercaron al lugar para presenciar la llegada de los primeros seis F-16 al país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Víctor Rapetti.