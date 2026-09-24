Llegan seis nuevos F-16 a Las Higueras: habilitarán un predio para ver el arribo

Seis aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos por la Argentina a Dinamarca se dirigen hacia el Área Material Río Cuarto, en Las Higueras. Su llegada está prevista para este sábado 26 de septiembre, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas permitan completar el traslado según lo programado.

El segundo lote está integrado por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Con su arribo, el país habrá recibido 12 de los 24 cazas comprendidos en la compra. Los primeros seis llegaron en diciembre de 2025 y convocaron a miles de vecinos de Río Cuarto y la región.

Para esta nueva recepción, la Municipalidad de Las Higueras abrirá el predio del Corralón Municipal desde las 8.30 del sábado. El espacio está cerca del extremo sur de la pista y contará con servicio de cantina.

El intendente Gianfranco Lucchesi invitó a los vecinos a llevar reposeras y banderas argentinas. La apertura del predio no establece un horario fijo para el aterrizaje, que puede variar durante un traslado de estas características.

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• El recorrido desde Dinamarca

Los aviones partieron de la base de Skrydstrup, en Dinamarca, e hicieron una escala en Zaragoza, España. La ruta continúa por Gando, en Gran Canaria, y Natal, en el norte de Brasil, antes del tramo final hacia Córdoba. Se trata de un vuelo ferry: el traslado de las aeronaves por etapas hasta su destino.

Para cruzar el Atlántico, los cazas cuentan con el apoyo de tres aviones cisterna KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que los abastecen de combustible en vuelo. Rapetti señaló que el trayecto también permite a las tripulaciones practicar esa maniobra.

Por parte de la Fuerza Aérea Argentina acompañan la operación el KC-130H Hércules TC-69 "Puerto Argentino" y el Boeing 737 T-99 "Islas Malvinas», destinados al apoyo logístico.

La compra de los 24 aviones de combate se firmó en abril de 2024 por US$301,2 millones e incluye componentes y servicios. Existe, además, una aeronave identificada como la número 25 que fue destinada a la instrucción del personal en tierra y no integra las tandas de cazas que llegan en vuelo.

Después del aterrizaje, los nuevos F-16 deberán pasar por revisiones técnicas antes de avanzar en su incorporación. Su asiento permanente está previsto en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde se realizan obras de infraestructura para recibir la flota.

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Informe de Víctor Rapetti.