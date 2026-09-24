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Trágica pelea en Villa Elisa culmina con la muerte de un hombre en situación de calle

La víctima y el agresor, que fue detenido, estaban en situación de calle.

24/09/2026 | 10:09Redacción Cadena 3

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Trágica pelea en Villa Elisa culmina con la muerte de un hombre en situación de calle

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Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- Un altercado entre dos hombres en situación de calle finalizó trágicamente con un fallecido en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villa Elisa. El incidente ocurrió en la calle 45 y Camino Centenario, donde ambos comenzaron a discutir por razones que aún se están investigando. La pelea escaló y uno de ellos le propinó un golpe en la cabeza a su oponente utilizando un ladrillo.

Como resultado de este violento ataque, la víctima perdió la vida en el lugar. El fallecido fue identificado como Ramiro Sebastián Terrazas, mientras que el agresor, quien fue arrestado, es Alan Hernán Muñoz.

Se ha confirmado que ambos hombres estaban en estado de intoxicación por sustancias al momento del incidente, según informaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la víctima, se reveló que tenía antecedentes penales por robo simple y robo agravado. Además, se verificó que había estado encarcelado en la Unidad Penal 18 de Gorina, de la cual fue liberado en el año 2024.

La causa ha sido caratulada como Homicidio y las actuaciones del suceso se registraron en la Comisaría 12da de Villa Elisa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa Elisa?
Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó con la muerte de uno de ellos tras recibir un golpe con un ladrillo.

¿Quiénes son las personas involucradas?
La víctima es Ramiro Sebastián Terrazas y el agresor, Alan Hernán Muñoz, quien fue detenido.

¿Dónde se llevó a cabo el incidente?
El hecho tuvo lugar en la calle 45 y Camino Centenario, Villa Elisa.

¿Qué antecedentes tenía la víctima?
Ramiro Sebastián Terrazas tenía antecedentes penales por robo y había estado preso en la Unidad Penal 18 de Gorina.

¿Cómo se está manejando la investigación?
La causa ha sido caratulada como Homicidio y se están realizando las actas correspondientes en la Comisaría 12da de Villa Elisa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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