FOTO: Trágica pelea en Villa Elisa culmina con la muerte de un hombre en situación de calle

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- Un altercado entre dos hombres en situación de calle finalizó trágicamente con un fallecido en la madrugada de este jueves en la ciudad de Villa Elisa. El incidente ocurrió en la calle 45 y Camino Centenario, donde ambos comenzaron a discutir por razones que aún se están investigando. La pelea escaló y uno de ellos le propinó un golpe en la cabeza a su oponente utilizando un ladrillo.

Como resultado de este violento ataque, la víctima perdió la vida en el lugar. El fallecido fue identificado como Ramiro Sebastián Terrazas, mientras que el agresor, quien fue arrestado, es Alan Hernán Muñoz.

Se ha confirmado que ambos hombres estaban en estado de intoxicación por sustancias al momento del incidente, según informaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la víctima, se reveló que tenía antecedentes penales por robo simple y robo agravado. Además, se verificó que había estado encarcelado en la Unidad Penal 18 de Gorina, de la cual fue liberado en el año 2024.

La causa ha sido caratulada como Homicidio y las actuaciones del suceso se registraron en la Comisaría 12da de Villa Elisa.