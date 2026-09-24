En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cadena 3 celebra a San Jerónimo con una noche de música y humor en el Teatro Real

El próximo miércoles 30 de septiembre, "Viva la Radio" festejará al patrono de la ciudad con un encuentro especial. Dúo Coplanacu, Destino San Javier, La Pepa Brizuela y la Bicho serán parte de la celebración.

24/09/2026 | 10:04Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cadena 3 conmemora el Día de San Jerónimo

FOTO: Cadena 3 conmemora el Día de San Jerónimo

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Cadena 3 se suma a los festejos por San Jerónimo, patrono de la ciudad de Córdoba, con una noche especial de música, humor y encuentro en el Teatro Real.

La cita será el miércoles 30 de septiembre, a las 20, en la Sala Carlos Giménez, con la conducción de Geo Monteagudo y Raúl Monti.

El escenario reunirá a grandes artistas de distintos géneros. La música folklórica estará representada por el Dúo Coplanacu y Destino San Javier, mientras que La Pepa Brizuela llevará el cuarteto a la celebración.

También habrá lugar para el humor con la participación de la Bicho, en una propuesta pensada para compartir junto a los oyentes una de las fechas más importantes para la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Cómo conseguir las entradas

La entrada es sin cargo y podrá retirarse a partir del lunes 28 de septiembre en la portería de Cadena 3, Alvear 139, Córdoba, hasta agotar disponibilidad.

Una noche para celebrar a San Jerónimo con música, humor y la compañía de Cadena 3.

• Datos del evento

-Fecha: miércoles 30 de septiembre

-Hora: 20:00

-Lugar: Sala Carlos Giménez – Teatro Real

-Conducción: Geo Monteagudo y Raúl Monti

-Artistas: Dúo Coplanacu, Destino San Javier, La Pepa Brizuela y la Bicho

-Entradas: sin cargo. Se retiran desde el lunes 28 de septiembre en la portería de Cadena 3, Alvear 139.

Lectura rápida

¿Qué evento está organizando Cadena 3? Una noche especial de música, humor y encuentro por San Jerónimo.

¿Quiénes conducirán el evento? Geo Monteagudo y Raúl Monti.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? El miércoles 30 de septiembre a las 20 en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real.

¿Qué artistas participarán? El Dúo Coplanacu, Destino San Javier, La Pepa Brizuela y la Bicho.

¿Cómo se consiguen las entradas? Las entradas son sin cargo y se retiran desde el lunes 28 de septiembre en la portería de Cadena 3, Alvear 139.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf