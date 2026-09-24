Locura en Nueva Córdoba: quiso esquivar un control y arrastró a un inspector sobre el capot
Un joven de 22 años terminó detenido tras embestir a un agente municipal en Plaza España y llevarlo colgado en su auto varios metros. El empleado municipal resultó ileso.
24/09/2026 | 09:45Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
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Un peligroso episodio sacudió la tranquilidad de la madrugada en pleno barrio Nueva Córdoba, cuando un joven conductor intentó eludir un procedimiento de tránsito y terminó embistiéndo a un funcionario municipal, a quien arrastró sobre la parte delantera de su vehículo durante la fuga.
El hecho se desencadenó mientras efectivos de la Policía de Córdoba colaboraban con personal de Tránsito de la Municipalidad en un puesto de fiscalización instalado sobre la avenida Deodoro Roca, en las inmediaciones de Plaza España.
En ese momento, las autoridades observaron las maniobras evasivas de un automóvil Chevrolet Corsa que buscaba esquivar el operativo a toda velocidad.
Durante la desesperada maniobra de escape, el vehículo impactó contra un inspector municipal, quien quedó sujeto arriba del capot mientras el automovilista aceleraba la marcha para alejarse del sector.
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Ante la crítica escena, el personal policial desplegó un seguimiento controlado por las calles del barrio para frenar el avance del rodado.
La persecución concluyó a pocas cuadras de distancia, sobre Bulevar Chacabuco al 400.
En ese punto, los agentes acorralaron al vehículo, aprehendieron al conductor de 22 años y concretaron el secuestro del Chevrolet Corsa, dejándolo a disposición de la Justicia.
A pesar de la gravedad del impacto y del riesgo corrido durante la maniobra, el inspector municipal involucrado resultó completamente ileso y manifestó no necesitar atención médica tras la dramática secuencia.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Nueva Córdoba? Un joven conductor eludió un control de tránsito y embistió a un funcionario municipal.
¿Quiénes intervinieron en el hecho? Efectivos de la Policía de Córdoba y personal de Tránsito de la Municipalidad.
¿Cuándo sucedió el incidente? Durante la madrugada, mientras se realizaba un procedimiento de fiscalización.
¿Dónde tuvo lugar la persecución? En el barrio Nueva Córdoba, concluyendo en Bulevar Chacabuco al 400.
¿Cómo terminó la situación? El conductor fue aprehendido y el vehículo fue secuestrado, mientras que el inspector resultó ileso.