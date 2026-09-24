Más de 30 mil hinchas de Boca coparán el Gigante de Arroyito ante Racing en la Copa Argentina

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- La afición de Boca agotó en apenas media hora todas las entradas disponibles para el partido de este domingo contra Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se llevará a cabo a las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, donde se espera la movilización de más de 30 mil fanáticos "Xeneizes". Por su parte, Racing también contará con un considerable apoyo de sus seguidores, en un clásico que se trasladará a la provincia de Santa Fe.

El partido estará arbitrado por Andrés Gariano, quien tendrá como asistentes a Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri, mientras que Sebastián Martínez será el cuarto árbitro. En el VAR, Lucas Novelli estará a cargo, acompañado por Diego Romero como AVAR.

Gariano tiene pocos antecedentes dirigiendo a ambos equipos: ha arbitrado a Racing en dos ocasiones (una derrota 3-1 ante Central Córdoba en 2024 y una victoria ante San Martín de Formosa en esta misma competencia), y a Boca en una sola oportunidad, en la goleada 4-0 frente a Defensa y Justicia en abril de este año.

El entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ha diseñado un esquema táctico con el objetivo de dominar el mediocampo y atacar con rapidez en los últimos metros. La principal novedad en el equipo es que el arquero colombiano Álvaro Montero no podrá participar debido a su convocatoria con la selección de su país para la fecha FIFA. En su lugar, el joven Leandro Brey asumirá la responsabilidad de defender el arco de Boca en este partido de eliminación directa.

Si no hay cambios inesperados, la alineación que enfrentará a Racing será: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. Este equipo es prácticamente el mismo que derrotó a San Lorenzo 2-0 el pasado domingo en el Nuevo Gasómetro.

En cuanto al estado del plantel, la situación más destacada en la enfermería es la de Rodrigo Battaglia. El experimentado mediocampista de 35 años está en la fase final de su rehabilitación tras una cirugía por una tendinopatía en el tendón de Aquiles derecho, lo que le impidió participar en la pretemporada con el equipo.

Battaglia no ha jugado desde el 7 de diciembre del año pasado, cuando fue eliminado en semifinales del Torneo Clausura frente a Racing. Actualmente, realiza gran parte de los entrenamientos en el campo junto a sus compañeros y podría recibir el alta médica esta semana. Sin embargo, no estará disponible para el partido en Rosario, aunque se considera su regreso para el próximo 4 de octubre, cuando Boca reciba a Unión de Santa Fe en el Torneo Clausura.