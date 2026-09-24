Clásico de Reserva: Newell’s y Central se enfrentan este jueves desde las 15

FOTO: El último clásico de reserva se disputó en el mes de abril.

Rosario Central y Newell’s volverán a enfrentarse este jueves desde las 15, por la décima fecha del Torneo Proyección Clausura 2026. El partido se disputará en el Centro Jorge B. Griffa, predio de la Lepra, con arbitraje de Franco Gutiérrez.

El Canalla llega en el quinto lugar de su zona con 16 puntos, después de vencer 1-0 a Atlético Tucumán. El equipo auriazul había iniciado la fecha en el segundo puesto, pero los triunfos de Vélez, Sarmiento y Gimnasia modificaron su ubicación en la tabla.

Newell’s, en tanto, ocupa la decimocuarta posición con 9 unidades. El equipo dirigido por Lucas Bernardi llega con impulso tras golear 4-0 a San Martín de San Juan en la jornada anterior y buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres.

El último clásico de Reserva se disputó el 21 de abril en Arroyo Seco y terminó 3-3. Para este nuevo cruce, el ingreso al Centro Jorge B. Griffa será libre y gratuito, aunque estará habilitado únicamente para público local.