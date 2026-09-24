Insólito: un hombre de traje robó un colectivo, manejó varias cuadras y lo abandonó en zona oeste

Un hombre robó durante la madrugada de este jueves un colectivo de la empresa Movi y lo manejó durante varias cuadras hasta abandonarlo en la zona oeste de Rosario. El interno 1206 fue sustraído cerca de las 3 desde un galpón ubicado en Rueda y avenida Provincias Unidas y apareció luego en Felipe Moré y Bv. Seguí.

La unidad estaba encendida porque los choferes suelen dejar los colectivos en marcha antes de comenzar el servicio para que el motor tome temperatura y quede en condiciones de circular. "Estaba encendido porque así lo dejan los choferes antes de arrancar. Es una metodología para que, como se dice en la jerga del colectivo, caliente y se ponga en condiciones", explicó.

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?? INSÓLITO: ROBÓ UN COLECTIVO, LO MANEJÓ VARIAS CUADRAS Y LO ABANDONÓ EN ZONA OESTE



Un colectivo fue robado durante la madrugada de este jueves desde un galpón ubicado en Rueda y avenida Provincias Unidas, en Rosario. El interno 1206 fue encontrado horas después. pic.twitter.com/kRs2IZBQsx — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 24, 2026

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Desde el lugar donde fue encontrado hasta el galpón de origen hay aproximadamente 27 cuadras, unos 2,5 kilómetros. El colectivo fue hallado en buenas condiciones y todavía permanecía encendido cuando llegó la Policía.

Un testigo aportó una descripción del episodio y señaló que el conductor era un hombre que "estaba vestido de traje". Las autoridades cuentan además con imágenes de cámaras de seguridad para intentar identificarlo.

La Policía busca determinar quién tomó la unidad y qué hizo durante el recorrido. También se intenta establecer si actuó solo y por qué decidió abandonar el colectivo en ese sector de la zona oeste.

Informe de Fernando Carrafiello.