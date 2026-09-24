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Insólito: un hombre de traje robó un colectivo, manejó varias cuadras y lo abandonó en zona oeste

La unidad de Movi fue sustraída durante la madrugada desde un galpón de Rueda y Provincias Unidas. La Policía analiza cámaras y testimonios para identificar al sospechoso.

24/09/2026 | 08:17Redacción Cadena 3 Rosario

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Colectivo abandonado en Felipe Moré y Bv. Seguí.

FOTO: Colectivo abandonado en Felipe Moré y Bv. Seguí.

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    Audio. Insólito: un hombre de traje robó un colectivo, manejó varias cuadras y lo abandonó en zona oeste

    Cadena 3 Rosario

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Un hombre robó durante la madrugada de este jueves un colectivo de la empresa Movi y lo manejó durante varias cuadras hasta abandonarlo en la zona oeste de Rosario. El interno 1206 fue sustraído cerca de las 3 desde un galpón ubicado en Rueda y avenida Provincias Unidas y apareció luego en Felipe Moré y Bv. Seguí.

La unidad estaba encendida porque los choferes suelen dejar los colectivos en marcha antes de comenzar el servicio para que el motor tome temperatura y quede en condiciones de circular. "Estaba encendido porque así lo dejan los choferes antes de arrancar. Es una metodología para que, como se dice en la jerga del colectivo, caliente y se ponga en condiciones", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde el lugar donde fue encontrado hasta el galpón de origen hay aproximadamente 27 cuadras, unos 2,5 kilómetros. El colectivo fue hallado en buenas condiciones y todavía permanecía encendido cuando llegó la Policía.

Un testigo aportó una descripción del episodio y señaló que el conductor era un hombre que "estaba vestido de traje". Las autoridades cuentan además con imágenes de cámaras de seguridad para intentar identificarlo.

La Policía busca determinar quién tomó la unidad y qué hizo durante el recorrido. También se intenta establecer si actuó solo y por qué decidió abandonar el colectivo en ese sector de la zona oeste.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué fue robado? Un colectivo de la empresa Movi.

¿Quién fue el autor del robo? Una persona no identificada que aprovechó que el colectivo estaba encendido.

¿Cuándo ocurrió el robo? Durante la madrugada del jueves.

¿Dónde fue robado el colectivo? Desde un galpón en Rueda y avenida Provincias Unidas, en Rosario.

¿Cómo se recuperó el colectivo? Fue encontrado en Felipe Moré y bulevar Seguí, a unos 2,5 kilómetros del lugar del robo.

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