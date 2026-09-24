Líderes africanos demandan representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU

Los líderes africanos que participan en la Asamblea General de la ONU están solicitando reformas en el Consejo de Seguridad, con el objetivo de obtener escaños permanentes para países del continente. Esta demanda surge en un contexto donde se discuten temas de seguridad global que impactan directamente a sus naciones.

Desde el inicio de la reunión el pasado martes, varios jefes de Estado han expresado su preocupación por la falta de representación de África en el Consejo de Seguridad, un órgano que juega un papel crucial en la toma de decisiones que afectan a la comunidad internacional. Entre los conflictos que han destacado se encuentran la guerra entre Rusia y Ucrania, el enfrentamiento entre Israel y Hamás, así como la reciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China, todos ellos con derecho a veto. Las demás naciones son elegidas por la Asamblea General y ocupan escaños no permanentes de manera rotativa, de los cuales África tiene tres. Sin embargo, la falta de una representación permanente ha llevado a cuestionar la legitimidad del Consejo y su compromiso con la igualdad entre las naciones.

El presidente de Kenia, William Ruto, enfatizó que la soberanía e igualdad de las naciones está en juego, dado que en las decisiones más críticas sobre guerra y paz, cinco países tienen un poder que el resto no posee. "La igualdad proclamada en esta asamblea termina en las puertas del Consejo de Seguridad", manifestó Ruto ante los delegados.

Por su parte, el presidente de Etiopía, Taye Atske Selassie, cuestionó cómo es posible que 1.600 millones de africanos sean excluidos de una representación equitativa en un mundo que debería ser justo. En este sentido, Estados Unidos había mostrado su apoyo a la inclusión de dos nuevos escaños permanentes para países africanos en 2024, durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Mientras se discuten temas sobre inteligencia artificial en la reunión, los líderes africanos también insisten en que las decisiones sobre el desarrollo tecnológico deben incluir a las naciones en desarrollo, ya que estos países son los que más sentirán el impacto de estos avances. El presidente de Botswana, Duma Boko, destacó la importancia de que los países en desarrollo participen en la creación de normas y salvaguardias que regulen estas tecnologías, garantizando que se respete la dignidad y los derechos humanos.

La mayoría de los líderes apoya las demandas planteadas en la postura de la Unión Africana, adoptada en 2005, que exige al menos dos escaños permanentes en el Consejo de Seguridad. La presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, subrayó que ha llegado el momento de dejar de negociar y actuar en consecuencia.