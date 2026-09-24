Trump y Xi Jinping se reúnen en la Casa Blanca: tregua comercial se extiende hasta enero

FOTO: Recibimiento de la comunidad china en los Estados Unidos para el presidente Xi Jinping.

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El presidente de China, Xi Jinping, fue recibido esta mañana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca. Este evento protocolar precede a una serie de reuniones donde ambos líderes buscarán puntos en común.

La visita de Xi Jinping marca el tercer encuentro entre los mandatarios en menos de un año, lo que resalta la importancia de las relaciones entre ambos países. Antes de que comenzaran las conversaciones formales, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que se había decidido prorrogar la tregua comercial, que estaba programada para finalizar el 10 de noviembre.

Bessent indicó que el acuerdo se extenderá hasta el 10 de enero, lo que podría ofrecer un alivio temporal a las tensiones comerciales existentes, según lo informado por diversos medios internacionales.

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